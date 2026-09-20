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Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ege, Akdeniz ve Marmara kıyılarında son 2 yılda sıfır atık konseptiyle düzenlenen 15 halk plajı ücretsiz kullanıma sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum'un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda sıfır atık prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi devam ediyor.

Proje, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfının iştiraki olan Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi işbirliğiyle yürütülüyor.

HANGİ PLAJLAR ÜCRETSİZ OLDU?

Geçen yıl Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

Bu yıl ise Fethiye Göcek, İzmir Çeşme Altınkum ve Pamuk Ovası, Urla Kumdenizi, Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı, Edirne Enez Gaziömer ve Antalya Manavgat Kısalar halk plajları vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu.

Böylece 5 ilde toplam 24 bin 682 metrekare alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636 bin ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor.

ŞEMSİYE, DUŞ VE TUVALET ÜCRETSİZ

Toplam 784 şemsiyenin kurulduğu halk plajlarında şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

Vatandaşlar kendi yiyecek ve içeceklerini plajlara getirebilirken, Bakanlık bünyesindeki büfelerde uygun fiyat politikası uygulanıyor.

Plajlarda ayrıca Sıfır Atık Projesi'ne uygun ayrıştırma kutuları ve plaj voleybolu sahaları da bulunuyor.

BAKAN KURUM'DAN GÖCEK PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Göcek'te tekne işgallerinden kurtarılıp temizlenen ve ücretsiz halk plajı olarak vatandaşların kullanımına sunulan sahilden görüntüler paylaştı.

Kurum, paylaşımında, "Çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye… Göcek Halk Plajımız, tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için." ifadelerini kullandı.