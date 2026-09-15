Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YENİÇAĞ – 15 Eylül Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

SELVİ'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: MANSUR YAVAŞ'TAN İLK YANIT GELDİ

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Ankara kulislerinde Mansur Yavaş’ın “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin konuşulduğunu yazdı. Yavaş’tan konuyla ilgili yanıt gecikmedi.

İYİ PARTİ’DEN ÖCALAN’A “SATILIK VİLLA” VİDEOSU: “KEFİLLER MALUM”

İmralı’da Abdullah Öcalan için yapıldığı belirtilen yapı üzerinden başlayan tartışmaya İYİ Parti de katıldı. Parti, “Satılık Bahçeli Villa” başlığıyla yayımladığı videoda lüks villa görüntülerini şehit evleriyle karşılaştırdı. Videonun finalindeki “Kefiller: Malum” ifadesi dikkat çekti.

SIRRI SAKIK'IN HADSİZ TALEBİNE ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ: İZİN VERMEYECEĞİZ

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan, Türk isminin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki dağ yamaçlarında yazmasından rahatsız olan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'a sert tepki geldi: Türk milleti bu projeye izin vermeyecek...

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 36 KİŞİ TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheli daha tutuklandı. Yeni tutuklamalarla birlikte toplam tutuklu sayısı 36'ya yükseldi.

FATİH ALTAYLI'DAN BÜLENT ARINÇ'A 'DÜĞÜN' TEPKİSİ: GELİNDEN ROL ÇALDI

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününde adeta 'mini miting' yapması kamuoyunda tepki çekmeye devam ediyor. Arınç'a bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi, "Gelinden rol çaldı" dedi.

YENİ PARTİ’DE KRİTİK GELİŞME: İSİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA YENİ KARAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın isim değişikliği yapılması yönündeki tebligatının ardından YENİ Parti yol haritasını belirledi. İşte ayrıntılar...

RACİ ŞAŞMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: OSMAN SINAV TEHDİTLE AYRILDI

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Şaşmaz, "Karakterler kurgudur, ölüm önceden bilinemez" dedi.

İBB DAVASINDA DİKKAT ÇEKEN 190 MİLYON TL DİYALOĞU: İMAMOĞLU SORDU

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı İBB davasında 81. duruşma görülüyor. Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu, Doğuş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Akhan'a soru yöneltti.

YENİÇAĞ EKONOMİ

TOKİ'NİN KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA KİRALARI DÜŞÜRÜR MÜ? UZMAN İSİM YENİÇAĞ'A KONUŞTU

Emlak Uzmanı Gencay Çiftçi, TOKİ’nin İstanbul’da başlattığı kiralık konut projesini değerlendirdi. Çiftçi, projeye rağbetin çok fazla olacağını belirterek, İstanbul’daki kira fiyatlarına edeceği etkiyi açıkladı.

EKMEK FİYATINDA YENİ DÖNEM: ENFLASYONA ENDEKSLİ TARİFE ÖNERİSİ

Ekmek üretiminde artan hammadde ve enerji maliyetleri yeni bir fiyatlama önerisini gündeme getirdi. İstanbul Ticaret Odası Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Üyesi Selim Şimşek, ekmek tarifesinin enflasyona endekslenmesini istedi.

HER 3 ÖĞRENCİDEN 1'İ YOKSUN: EĞİTİMDE GÖZ ARDI EDİLEN TABLO

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, MEB'in PISA 2025 sonuçlarını “Türkiye her alanda en fazla yükselen ülke oldu” başlığıyla duyurmasına tepki gösterdi. Özbay "Öğrencilerin 3'te 1'inden fazlası maddi yoksunluk yaşıyor, PISA bu çocukların 1,3 milyondan fazlasını görmüyor" dedi.

YAŞAMAK DEĞİL, HAYATTA KALMA OYUNU: 28 BİN TL MAAŞ, 50 BİN TL AÇLIK

BES-AR Eylül 2026 verilerine göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 50 bin TL sınırına dayanırken yoksulluk sınırı da 124 bin 339 TL’ye yükseldi.

YENİÇAĞ DÜNYA

SUUDİ ARABİSTAN'DA ALARM: MEKKE DAHİL 3 VİLAYET İÇİN SALDIRI UYARISI

Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif vilayetlerinin de olduğu çok sayıda bölge alarma geçirildi. Saldırısı uyarısı yapılan bölgelerde yaşayanlara güvenli yerlere gitme çağrısında bulunuldu.

İRAN'DAN TRUMP'A MÜZAKERE YANITI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereye açığız" söylemine " İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok." yanıtı verdi.

PENTAGON İTİRAF ETTİ: ABD İRAN’DAKİ ZARARI DAHA FAZLA SAKLAYAMADI

Pentagon’un Kongre’ye sunduğu denetim raporu, İran saldırılarında Ortadoğu’daki ABD üslerinde yüzlerce yapının zarar gördüğünü ve çok sayıda hava aracının kaybedildiğini ortaya koydu. Raporda, kullanılan mühimmatın stratejik stok açığı oluşturduğu belirtildi.

TRUMP SUİKASTÇISININ BİLİNMEYEN YÜZÜ: FBI BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI

ABD eski Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks hakkındaki yeni FBI belgeleri gün yüzüne çıktı.

KARADENİZ SAVAŞ MEYDANI OLDU: RUSYA VE UKRAYNA İDA'LARI ÇATIŞTI

Karadeniz'de insansız deniz araçları arasında tarihin ilk sıcak çatışması yaşandı. Ukrayna'ya ait silahlı deniz dronu Sargan 3000, Rusya'ya ait insansız deniz aracını makineli tüfek ateşiyle vurarak batırdı. Askeri tarihe geçen o anlar saniye saniye kaydedildi.

YENİÇAĞ SPOR

UEFA FİNALLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK STADYUMLARI AÇIKLADI

UEFA Yürütme Kurulu, Selanik'te gerçekleştirdiği kritik toplantı sonrasında dev organizasyonların final adreslerini ilan etti; 2027, 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapacak stadyumlar netleşti.

NİHAT KAHVECİ'DEN FENERBAHÇE'YE AĞIR ELEŞTİRİ: "PAF TAKIMI ÇIKSA 8 PUAN ALIRDI"

Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında berabere kalıp zirvenin 6 puan gerisine düşmesi Nihat Kahveci'yi küplere bindirdi. 5 haftada toplanan 7 puanı sert bir dille eleştiren Kahveci, "PAF takımı çıksa 8 puan alırdı" derken, sarı-lacivertliler şampiyon olursa 100 forma hediye edeceğini iddia etti.

SÜPER LİG’DE DERBİLERİN TARİHLERİ BELLİ OLDU: FENERBAHÇE-GALATASARAY NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig’de yedinci ile on altıncı hafta programı belli oldu.

TRABZONSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ BULDU: THOMAS REİS SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası göreve geçici süreliğine Hüseyin Çimşir'i getiren Trabzonspor, yeni teknik direktörünü buldu. Bordo Mavililer Thomas Reis ile anlaşmaya vararak takımı tanıdık bir isme emanet etmeye hazırlanıyor. Thomas Reis'in bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

HAKEM NEDEN OĞUZ'A SIRTI DÖNÜK SARI KART ÇIKARDI?

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile berabere kaldığı maçta hakem Mehmet Türkmen'in Oğuz Aydın'a sırtı dönük sarı kart göstermesi tepki çekti. Eski FIFA gözlemcisi Serdar Akçer, Türkmen'in bu tavrını sert sözlerle eleştirdi.

TÜMER METİN FENERBAHÇELİ YILDIZI YERDEN YERE VURDU: YETERSİZ ALTIN JENERASYONU MAHVETTİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Romelu Lukaku hedefte. Mücadeleyi Tivibuspor'da değerlendiren Tümer Metin, Belçikalı golcünün performansını ve kilosunu sert sözlerle eleştirdi.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: ZEKERİYA ÖZ VE ÖCALAN’IN TARİHİ ROLLERİ

Önce Cumhuriyet'te Çağdaş Bayraktar imzalı “Zekeriya Öz için zamanaşımı talebi” başlıklı bir haber yayınlandı. Habere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç’in yargılandığı dosyalarda 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davaların düşmesi yolunda mütalaa vermişti.