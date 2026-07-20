Yüksek maliyetler ve iklim krizinin gölgesinde alternatif arayan üreticilerin yeni gözdesi, kozmetik ve tıbbi aromatik bitkiler dünyasının parlayan yıldızı Aynısafa oldu. Dönüm başına sağladığı yüksek verim ve neredeyse sıfıra yakın bakım maliyetiyle Aynısafa, bölgedeki üreticilerin cebini doldururken sunduğu düzenli gelir modeliyle de dikkat çekiyor.
15 bin lira sermayeyle ayda 50-70 bin lira kazandırıyor: Hasat başladı
Manisa’da atıl arazisine Aynısafa eken üretici, gübre ve sulama istemeyen bu bitkiyle 6 ay boyunca ayda 70 bin TL’ye varan gelir elde ediyor. Kozmetik sektörünün gözdesi olan bu ürün, az sermayeyle yüksek kazanç arayan girişimcilerin yeni umudu oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'nın Salihli ilçesinde atıl durumdaki 2 dönümlük topraklı arazisini değerlendirmek isteyen çiftçi Hakan Yılmaz, gübre ve yoğun sulama istemeyen Aynısafa bitkisini ekmeye karar verdi. İlk ekim maliyetinin son derece düşük olduğunu belirten Yılmaz, bahar ayından sonbahar sonuna kadar süren aralıksız hasat maratonunda, ürünün sağladığı kazancı da ilk kez paylaştı.
Aynısafa'nın toprağı hiç seçmeyen ve kuraklığa inanılmaz dirençli bir bitki olduğunu vurgulayan Yılmaz, mayıs ayından kasım ayına kadar haftada iki kez düzenli çiçek topladıklarını ifade etti.
Tarladan toplandıkça daha gür açan bu turuncu çiçeklerin gölgede kurutularak kozmetik ve ilaç sanayisine satıldığını belirten Yılmaz, kurutulmuş taç yaprakların kilosunun toptan pazarda yüksek fiyatlardan alıcı bulduğunu söyledi.
'AYDA ORTALAMA 50 BİN İLE 70 BİN ARASI KAZANDIRIYOR'
Üretici Hakan Yılmaz, küçük bir alanda doğru bakımla elde edilen aylık geliri şu sözlerle özetledi: "Bir dönümlük alandan ayda ortalama 60 ile 80 kilogram arasında kuru çiçek elde ediyoruz. Kurutulmuş Aynısafa çiçeğinin kilosunu aktarlar ve kozmetik firmaları 800 ila 1.000 lira arasında değişen fiyatlarla alıyor. Bu da tek bir dönüm araziden hiçbir ağır makine veya gübre gideri olmadan ayda ortalama 50.000 ile 70.000 lira arasında net bir kazanç anlamına geliyor. Üstelik bu gelir sadece bir ay değil, yaklaşık altı ay boyunca aralıksız devam ediyor."
Geleneksel tarımda bir yıl boyunca ürünün para etmesini bekleme devrinin kapandığını belirten uzmanlar ise tıbbi aromatik bitkilerin küçük girişimciler için en güvenli liman olduğunu vurguluyor.
'YAKLAŞIK 15 BİN LİRA SERMAYE İSTİYOR'
Gübre ve ilaçlama maliyeti olmaması, kapalı kapılar ardında depolanabilmesi ve mayıstan kasıma kadar her ay düzenli bir maaş gibi nakit akışı sağlaması, Aynısafa’yı az sermayeyle toprağa girmek isteyenlerin birinci tercihi haline getiriyor. Traktör veya ağır makine yatırımı gerektirmediği, kimyasal gübre ve ilaç istemediği için toprağı veya bahçesi olan bir girişimci yaklaşık 15.000 TL gibi çok küçük bir sermayeyle bu işe tamamen adım atabilir.