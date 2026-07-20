15 bin lira sermayeyle ayda 50-70 bin lira kazandırıyor: Hasat başladı

'AYDA ORTALAMA 50 BİN İLE 70 BİN ARASI KAZANDIRIYOR'

Üretici Hakan Yılmaz, küçük bir alanda doğru bakımla elde edilen aylık geliri şu sözlerle özetledi: "Bir dönümlük alandan ayda ortalama 60 ile 80 kilogram arasında kuru çiçek elde ediyoruz. Kurutulmuş Aynısafa çiçeğinin kilosunu aktarlar ve kozmetik firmaları 800 ila 1.000 lira arasında değişen fiyatlarla alıyor. Bu da tek bir dönüm araziden hiçbir ağır makine veya gübre gideri olmadan ayda ortalama 50.000 ile 70.000 lira arasında net bir kazanç anlamına geliyor. Üstelik bu gelir sadece bir ay değil, yaklaşık altı ay boyunca aralıksız devam ediyor."