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Kaynak: AA / DHA / İHA

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iç sularda balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasındaki av yasağı döneminde denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle Alparslan 2 Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen tekne destekli kontrollerde kaçak avcılıkla mücadele edilirken, terk edilmiş ağlar da sudan çıkarılıyor.

TEKNEYLE DENETİM, KAÇAK AVCILIĞA YAKIN TAKİP

Su ürünleri kontrol ekipleri, göl, gölet ve akarsularda düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan kontrollerde yasa dışı av araçları tespit edilerek yasal işlem uygulanırken, su canlıları için tehlike oluşturan misina ağları ve diğer av malzemeleri de temizleniyor.

AMAÇ BALIKLARIN ÜREME DÖNEMİNİ KORUMAK

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Aydın, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında sazangiller familyasına ait sazan, siraz ve tatlı su kefali türlerinin üreme dönemi nedeniyle 15 Mayıs-15 Ağustos arasında avlanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Aydın, denetimlerin temel amacının balıkların en az bir kez üreyebilmesini sağlayarak su ürünleri kaynaklarını korumak olduğunu belirtti.

VATANDAŞLARA İHBAR ÇAĞRISI

Yetkililer, yasak dönemde avcılık yapan, balık taşıyan veya satışını gerçekleştiren kişilerin görülmesi halinde durumun Tarım ve Orman Müdürlükleri, emniyet, jandarma ya da belediye zabıta ekiplerine bildirilmesini istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin av yasağı boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.