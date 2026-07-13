145 yıllık efsane kulüp tarih olabilir: 10 milyon Euro bulamazsa her şey bitecek

145 YILLIK DEV KULÜBÜN ŞANLI GEÇMİŞİ

1881 yılında kurulan Bordeaux, Fransa futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Profesyonel futbol statüsünü 1937 yılında kazanan lacivert-beyazlı ekip, tarih boyunca 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

Kulüp ayrıca 1996 yılında UEFA Kupası'nda finale yükselirken, 1985'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar ilerledi. Zinedine Zidane, Alain Giresse, Jean Tigana, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry ve Marouane Chamakh gibi birçok yıldız futbolcu da Bordeaux formasını giydi.