Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Bordeaux, tarihinin en kritik günlerinden birine hazırlanıyor.
145 yıllık efsane kulüp tarih olabilir: 10 milyon Euro bulamazsa her şey bitecek
Mali krizle boğuşan Fransız futbolunun köklü kulübü Bordeaux, yeni sezon öncesinde kaderini belirleyecek duruşmaya çıkıyor. Kulübün gerekli finansal teminatı sunamaması halinde yalnızca sportif değil, hukuki açıdan da ağır sonuçlar doğabileceği belirtiliyor.Furkan Çelik
Haziran ayı sonunda Fransa Futbol Federasyonu tarafından tüm ulusal liglerden ihraç edilen Bordeaux, çarşamba günü DNCG Temyiz Komisyonu'nun karşısına çıkacak.
9-10 MİLYON EURO BULMALARI GEREKİYOR
Kulüp yönetiminin, 2026-2027 sezonunun finansmanı ve mevcut borçlarını karşılayabilmek adına 9 ila 10 milyon euro tutarında teminatı bloke hesapta bulunduğunu kanıtlaması gerekiyor.
İFLAS RİSKİ KAPIDA
Fransız basınında yer alan haberlere göre, istenen mali güvence sunulamazsa federasyonun verdiği ihraç kararı onanacak.
Bu durumda Bordeaux için en kötü senaryo olan yargı yoluyla tasfiye (iflas) sürecinin başlaması gündeme gelebilir.
KULÜP SAHİBİ GERARD LOPEZ BÜYÜK RİSK ALTINDA
L'Equipe'in haberine göre kulüp sahibi Gerard Lopez'in kasaya yeni kaynak aktarmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Ancak Bordeaux'nun tasfiye edilmesi halinde İspanyol-Lüksemburglu iş insanı hakkında "kötü yönetim" gerekçesiyle hukuki süreç başlatılabileceği ifade edildi.
Lopez'in suçlu bulunması halinde Fransa'da 15 yıla kadar şirket yönetme yasağı alabileceği, ayrıca kulübün satışlardan ve ödenen borçlardan sonra kalan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını kişisel mal varlığıyla karşılamak zorunda kalabileceği belirtildi.
Bordeaux'nun ve Gerard Lopez'in geleceğini belirleyecek kritik duruşmanın çarşamba günü yapılması bekleniyor.
145 YILLIK DEV KULÜBÜN ŞANLI GEÇMİŞİ
1881 yılında kurulan Bordeaux, Fransa futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Profesyonel futbol statüsünü 1937 yılında kazanan lacivert-beyazlı ekip, tarih boyunca 6 Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.
Kulüp ayrıca 1996 yılında UEFA Kupası'nda finale yükselirken, 1985'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar ilerledi. Zinedine Zidane, Alain Giresse, Jean Tigana, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry ve Marouane Chamakh gibi birçok yıldız futbolcu da Bordeaux formasını giydi.