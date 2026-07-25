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Kaynak: İHA

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen balıklandırma programına Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, Belediye Başkanı Necati Kulik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptuğ Tekeli ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Gedek katıldı.



Program kapsamında gölete bırakılan 140 bin sazan yavrusunun, su ürünleri kaynaklarının geliştirilmesine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, gerçekleştirilen balıklandırma çalışmalarının doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ekosistemlerinin bırakılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.