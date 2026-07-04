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Tarımsal üretim ve bitki besleme alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Antalya merkezli Sunagro Kimyasal Üretim ile TBT Tohum Tarım Ürünleri, ekonomik sıkıntıları aşmak amacıyla başvurdukları konkordato sürecinden hüsranla ayrıldı.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 29 Haziran 2026 tarihinde görülen (2026/312 Esas) duruşmada, her iki şirketin kaderini belirleyen kritik bir karara imza atıldı.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ, FİŞ ÇEKİLDİ

Mahkeme heyeti, şirketlerin mali tablolarını ve iyileşme projelerini değerlendirdikten sonra konkordato taleplerinin kesin olarak reddine karar verdi.

Kararla birlikte şirketlere daha önce tanınan tüm yasal koruma kalkanları da düştü. İcra İflas Kanunu (İİK) kapsamında verilen tüm tedbir kararları kaldırılırken, süreci yönetmesi için atanan konkordato komiserinin de görevine son verildi. Mahkeme, 29 Haziran 2026 günü saat 15:30 itibarıyla her iki şirket için de resmen iflas sürecinin başladığını ilan etti.

14 YILLIK 'SUNAGRO' SERÜVENİ NASIL BİTTİ?

İflasına karar verilen şirketlerden en dikkat çekeni ise sektörün yakından tanıdığı Sunagro oldu.

Temelleri, ziraat mühendisi Tufan Turgut'un 1994 yılında zirai ilaç bayiliğiyle sektöre adım atmasına dayanan firma, 2010 yılında "Sunagro" adıyla resmi olarak kurularak bitki besleme ve tarımsal danışmanlık alanında hızlı bir büyüme ivmesi yakalamıştı.

AVRUPA DEVİNİ TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ

Özellikle sıvı, suda eriyen, yaprak ve kontrollü salınım gübreleri pazarında geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket, Avrupa pazarında oldukça yaygın olan İngiliz menşeli HORTİFEEDS markasının 2010 yılından bu yana Türkiye genel distribütörlüğünü ve ithalatını üstleniyordu. Üreticinin ihtiyacına göre İngiltere'de özel formülasyonlarla üretilen ürünleri Türkiye'ye dağıtan ve fason yerli üretimler de yaptıran firma, içine düştüğü mali krizden kurtulamayarak ticari faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.