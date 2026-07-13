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2026 Dünya Kupası'nın ardından Zlatko Dalic ile yollarını ayıran Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic'in getirilmesi bekleniyor.

Hırvat basınından Sportske Novosti'de yer alan habere göre; federasyon yönetimi, pazartesi günü (bugün) yapılacak toplantının ardından Bilic'i resmen açıklayacak.

RESMİ ONAY BEKLENİYOR

Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun Teknik Komisyonu, Slaven Bilic'in adaylığına onay verecek. Ardından İcra Kurulu toplantısında deneyimli teknik adamın göreve atanması resmileşecek.

Bilic'in göreve başlamasının ardından teknik ekibini de kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

DALIC'TEN ÇOK DAHA AZ KAZANACAK

Ayrıca Slaven Bilic'in, selefi Zlatko Dalic'e kıyasla çok daha düşük bir maaş alacağı da haberin detaylarında yer aldı.

Dalic'in son sözleşmesinde yıllık 2,16 milyon euro brüt kazandığı belirtilirken Bilic'in maaşının yıllık yaklaşık 1 milyon euro brüt seviyesinde olacağı ifade edildi.

Bu rakamın federasyon yönetiminin son toplantısında netlik kazanacağı ve Bilic'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar geçerli olacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNDE BAŞARI PRİMLERİ OLACAK

Slaven Bilic'in görevi maddi nedenlerle kabul etmediği vurgulanırken yeni sözleşmesinde başarıya dayalı prim maddelerinin de yer alacağı belirtildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun yeni dönemde performans odaklı bir sözleşme modeli uygulayacağı kaydedildi.

BILIC MİLLİ TAKIM ÇIKIŞININ ARDINDAN 8 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Slaven Bilic 65 maçta yalnızca 9 kez yenilgi yüzü görmüştü. (44G, 14B) Teknik direktörlük kariyerinin başında milli takım başarısıyla adından söz ettirdikten sonra toplamda 8 kulüpte görev yaptı.

Maç başına 2.15 puan ortalamasıyla Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakan Bilic daha sonra sırasıyla Lokomotif Moskova, Beşiktaş, West Ham, Al-Ittihad, West Brom, Beijing Guoan, Watford ve Al-Fateh'i çalıştırmıştı.