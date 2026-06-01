Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın dairesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi N.K. (46), 14 yıl önce resmen boşandığı eski eşi H.B. (47) ile evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen H.B. ile N.K. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ŞİDDET GÖRÜNCE SİLAHA SARILDI

İddiaya göre kavga sırasında eski eşi H.B. tarafından darbedilen N.K., evde bulunan ateşli silahı alarak H.B.'ye doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan H.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, panikleyen N.K. hızla evden çıkarak komşularına sığındı ve yaşananları anlattı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevre güvenliğini sağlarken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.K. ise polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte gözalt alınarak emniyete götürüldü.

"BİZE ŞİDDET UYGULUYORDU"

Cinayetin işlendiği gün daireden gelen şiddetli bağrışma ve kavga seslerinin komşu ikametler tarafından da duyulduğu adli kayıtlara geçti. Gözaltındaki zanlı N.K.'nın polise verdiği ilk sözlü ifadesinde; eski eşinin cezaevinden çıktıktan sonra kendilerine musallat olduğunu, hem kendisine hem de çocuklarına sistematik olarak şiddet uyguladığını ve olay anında da darbedilince can havliyle silaha sarıldığını söylediği öğrenildi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın dairede yaptığı detaylı incelemelerin ardından H.B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.B.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat’a gönderilmek üzere ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden N.K.'nın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma sürüyor.