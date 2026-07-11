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Kaynak: İHA

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

JASAT'TAN KAÇAMADI: 14 YIL HAPİS CEZASI VARDI

Edinilen bilgiye göre; jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi.

Hükümlünün yakalanması için vakit kaybetmeden düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese şafak operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen başarılı baskın neticesinde firari hükümlü D.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen D.A.'nın buradaki yasal işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezası infaz edilmek üzere cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de huzur ve güvenliğin sağlanması, suçluların sokaklardan temizlenmesi amacıyla jandarma ekiplerinin saha çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi.