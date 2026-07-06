Isparta’da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.
14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü yakalandı
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Isparta’da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Isparta'da uyuşturucu ticareti ve cezaevinden kaçma suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, asayiş polisinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
Isparta’da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.