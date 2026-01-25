Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında devam eden 2026 Tata Steel Satranç Turnuvası'nda heyecan dorukta. Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, 7. tur maçlarında genç Türk satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya sıralamasının 5. basamağındaki Hint Büyükusta Arjun Erigaisi'yi mağlup etti.

Bu zafer, 14 yaşındaki sporcunun uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

GENÇ DAHİNİN ZAFERİ

Büyükusta unvanına sahip Yağız Kaan, ustalar kategorisinde mücadele ediyor. Dünya sıralamasında 56. konumda yer alan genç yetenek, Erigaisi gibi deneyimli bir rakibi yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Maç sonrası puanını 4'e yükselten Yağız Kaan, 14 Büyükusta'nın yarıştığı kategoride 4. sıraya yerleşti.

TURNUVA TAKVİMİ VE BEKLENTİLER

Satranç dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Tata Steel Turnuvası, 1 Şubat'ta oynanacak 13. tur maçlarıyla sona erecek.

Yağız Kaan'ın bu performansı, Türk satrancının geleceğine dair umutları artırırken, turnuvanın kalan turlarında da benzer başarılar bekleniyor.