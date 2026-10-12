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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa'da Marsilya yakınlarında bulunan bir ortaokulda silahlı saldırı meydana geldi. Okulda öğrenim gören 14 yaşındaki bir öğrenci, av tüfeğiyle okul müdürünü ve bir personeli vurarak yaraladı.

Aubagne Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari, gerçekleştirdiği açıklamada, Joseph Lakanal Ortaokulu'nda görevli bir gözetmenin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce 14 yaşındaki öğrenciyi etkisiz hale getirdiğini ve silahını aldığını ifade etti. Squillari, hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

TÜFEĞİ GİTAR ÇANTASINDA OKULA SOKTU

BFM TV'nin haberine göre, 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğini bir gitar çantasına gizleyerek okula getirdi.

Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari, saldırıya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu şahıs bu okulun öğrencisi olan bir çocuk. Okula tüfekle girmiş, bunun nasıl gerçekleştiği soruşturma sonucunda netleşecek. Koridorda okul müdürüne ve bir öğretmene doğru iki el ateş açmış"

Saldırıdan sonra olayın nasıl gerçekleştiği ve öğrencinin tüfeği okula nasıl sokabildiği konusunda soruşturma başlatıldı.

SALDIRI, OKULLARDAKİ SORUNLARIN TARTIŞILDIĞI DÖNEMDE YAŞANDI

Fransa'daki silahlı saldırı, eğitim sistemindeki sorunlara yönelik protestoların sürdüğü bir dönemde yaşandı. Ülkede öğretmen açığı, sınıfların kalabalık olması ve okulların kötü koşulları nedeniyle eylül ayından beri kitlesel gösteriler düzenleniyor.