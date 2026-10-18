Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İstanbul’un Fatih ilçesinde 14 Ekim’de meydana gelen şiddetli yağış sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın vefatı, bölgedeki bir otoparka ilişkin ciddi iddiaları ve güvenlik ihmallerini yeniden gündeme taşıdı.

Yağmurlu havada ayakkabılarının ıslanmaması amacıyla yalın ayak yürüdüğü esnada elektrik akımına kapıldığı belirtilen Işıldak’ın hayatını kaybettiği otoparkın, uzun yıllardır ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde işletildiği öne sürüldü.

CEMAAT İŞLETMESİ VE İZİNSİZ FAALİYET İDDİASI

Evrensel gazetesinden Nisa Sude Demirel’in haberine göre; Çarşamba Mahallesi’ndeki Çukurbostan Parkı içerisinde yer alan otoparkın fiili işgal yoluyla kullanıldığı savunuldu. Mahalle sakinleri ile mahalle muhtarının aktardığı bilgilere dayandırılan iddialarda, söz konusu otoparkın İsmailağa cemaati tarafından işletildiği ileri sürüldü.

Resmî kayıtlarda "park ve dinlenme alanı" olarak tanımlanmasına rağmen alanın ticari otopark olarak faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.

GEÇMİŞ YILLARA AİT SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan acı olayın ardından Fatih Belediyesi’ne ilişkin geçmiş yıllara ait Sayıştay denetim raporları da tartışılmaya başlandı. Sayıştay’ın 2021 ve 2023 yılı raporlarında, bölgedeki park alanlarının işgal edilerek ticari işletmeye dönüştürüldüğüne dair tespitlerin yer aldığı aktarıldı.

Sayıştay raporlarında yer aldığı belirtilen ifadelerde şu detaylara dikkat çekildi:

Balat Mahallesi 1913 adada bulunan park alanında bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletildiği öne sürüldü.

Raporda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

“Balat Mahallesi 1913 Ada içerisindeki park alanında bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletmeciliği yapıldığı, bununla birlikte söz konusu taşınmazların işgali neticesinde idare tarafından düzenli olarak ecrimisil tahakkuku yapılarak işgallere süreklilik kazandırıldığı görülmüştür.”

Alanı işgal eden işletmeye düzenli olarak "ecrimisil" (işgal tazminatı) tahakkuk ettirildiği, ancak bu durumun işgale süreklilik kazandırdığı değerlendirmesine yer verildi.

İddialara göre Fatih Belediyesi’nin söz konusu izinsiz işletmeye en az beş yıl boyunca müdahalede bulunmadığı savunuluyor. Bununla birlikte, Sayıştay raporlarında adı geçen işletme ile Mahmut Işıldak’ın yaşamını yitirdiği otopark arasındaki hukuki ve fiili bağın netleşmesi için resmî incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Olayın ardından otoparktaki teknik altyapı ve güvenlik önlemleri de mercek altına alındı. Zemine yakın veya açıkta döşendiği iddia edilen elektrik kablolarının, araç geçişleri nedeniyle yıprandığı ve yağışla birlikte ölümcül bir elektrik kaçağına yol açtığı öne sürüldü.

Uzman değerlendirmelerine dayandırılan iddialarda, tesiste standartlara uygun bir kaçak akım rölesi bulunması halinde elektriğin otomatik olarak kesilebileceği ve facianın önlenebileceği savunuluyor. Ancak otoparkın teknik durumu, kaçak akım rölesinin mevcudiyeti ve olası ihmallere ilişkin kesinleşmiş bilirkişi ve teknik inceleme raporları henüz açıklanmadı.