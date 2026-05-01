Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Menzilahir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.Ç. ile aynı yaştaki arkadaşı 14 yaşındaki Gizem Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda A.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfeği Gizem Özdemir’e doğrultarak ateşledi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETMEDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, ağır yaralanan Gizem Özdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kızın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli A.Ç.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu zanlı, kısa süre içerisinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yaşları henüz 14 olan iki çocuk arasında yaşanan bu feci olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alınan A.Ç.’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayın çıkış sebebi ve silahın teminiyle ilgili detaylar araştırılıyor.