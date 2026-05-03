Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Edirne'de iddiaya göre 15 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.