Dehşet veren olay İzmir'in Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Torbalı'da yaşayan A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun vermemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı.

C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı. İzmir'deki bir çocuk hastanesine gönderilen A.A.U., ameliyat edildi. Olayın ardından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U. adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.