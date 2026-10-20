Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da şiddetli yağmurda Fatih Balat’ta bulunan Çukurbostan parkındaki otoparkta 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, açıkta bırakılan elektrik kabloları sebebiyle akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

Işıldak'ın ölümünden sonra gözler, otoparkı işlettiği öğrenilen İsmailağa cemaatine çevrilmişti.

Cemaat, sosyal medya hesaplarından dün gerçekleştirdiği açıklamada, otoparkı 2011 senesinden beri işlettiğini, fakat Fatih Belediyesi’nin altyapısı ve tesisatıyla devraldıkları otoparkta bu süre içinde hiçbir çalışma yapmadığını ifade etti.

Cemaatin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada “Söz konusu park alanındaki otopark, 2011 yılından bu yana Fatih Belediyesi tarafından derneğimize tahsis edilen alanda Fatih Belediyesi'nce usulüne uygun olarak düzenlenmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olarak dernek iktisadi işletmemizce işletilmektedir. Otopark alanı, işletmemiz tarafından alt yapı ve tesisatıyla devralınmış ve sonrasında da alanda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Tahsis öncesinde yapılan, otopark işletmesiyle bağlantısı bulunmayan altyapı ve tesisata ilişkin aksaklıklar ile ileri sürülen ihmal iddialarına dair teknik inceleme ve hukukî süreç yetkililerimizin de yakından takibiyle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

OTOPARKIN KAÇAK OLDUĞU SAYIŞTAY RAPORUNDA

İsmailağa Cemaati otoparkın işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olarak işletildiğini öne sürse de Sayıştay otoparkın kaçak olarak işletildiğini belirtmişti.

Evrensel’in haberine göre Sayıştay’ın 2023 senesi ile ilgili Fatih Belediyesi raporunda, “Park alanlarındaki söz konusu bu kullanımlar imar mevzuatına aykırı olduğu gibi İdare taşınmazlarının ecrimisil karşılığında kullandırılması da 2886 sayılı Kanun’a aykırı bir uygulamadır. … Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından yapılan açıklamada; parkların asayiş ve güvenliği, parkların ve çevresinin temiz tutulması için parkın bir bölümüne yapı yapılarak parka sahip çıkacak kişilerin kullanmasına müsaade edildiği ifade edilmiştir. Ancak bu tarz bir uygulamanın, idarenin uymakla yükümlü olduğu mevzuat hükümlerinde yeri bulunmamaktadır” sözleri sarf edildi.

Fatih Belediyesi kaynakları, “otoparkın artık belediye tarafından işletileceğini” öne sürmüştü.