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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşanan trajik olayda, misafirliğe gittiği evde eline aldığı ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Murat İ. hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

MİSAFİRLİKTE FACİA YAŞANDI

Olay, Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, misafir olarak bulunduğu evde F.K. (70)'ye ait ruhsatlı tabancayı eline alan Murat İ., silahın henüz bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 14 yaşındaki Murat İ.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, cumhuriyet savcısının talimatıyla çocuğun cenazesi gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın nasıl meydana geldiğinin netlik kazanması için cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Silahın kazara ateş aldığı değerlendirilen olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Bu acı olay, evlerde bulunan ruhsatlı silahların özellikle çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.