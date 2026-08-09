14 yaşında aylık 90 bin TL kazanıyor

Arabayla yanaşanlar ya da parka gelenler, yürüyenler, motosikletli kuryeler, minibüsler gelip alıyorlar. Sohbet ediyorlar. Kendi küçüklüklerini hatırlıyorlar.

‘Biz hep ışıklarda su ve tatlı satardık, siz de çok güzel bir şey yapmışsınız, ticarete atılmışsınız helal olsun' diyorlar. Biz de mutlu oluyoruz bunları dediklerinde. Ben şimdi 9. sınıfa geçtim. İnşallah okulu bitirdikten sonra yine ticaretten devam etmek istiyorum.

Okulu bitirdikten sonra limonata kafesi açma planım var. Tutarsa açarım. Akranlarım evde tablet ve telefon ile oynamayı bırakıp, sağda solda kötü örnek olacaklarına bizim gibi ticarete atılsınlar." diye konuştu.