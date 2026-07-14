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YENİÇAĞ – 14 Temmuz 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

IŞİD'İN FİNANSÖRÜ TİCARET ODASINDA AĞIRLANMIŞ: TÜRKİYE'NİN PROJESİNDE BAŞKAN OLMUŞ

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında 2023'te IŞİD'e finansman sağladığı gerekçesiyle Türkiye'deki mal varlığı dondurulan Suriye uyruklu Omar Alwaki'nin mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı. Konuyla ilgili dikkat çeken detaylara YENİÇAĞ'a ulaştı.

CHP'YE ÇAĞRI HEYETİ ATANMASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Özgür Özel cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi üzerine mahkemeye çağrı heyeti başvurusu yaptı.

OĞUZHAN UĞUR’DAN AHBAP AÇIKLAMASI: HESAP SORMAK HAKKIMIZ

Oğuzhan Uğur, Ahbap ve yardım kuruluşlarıyla ilgili gündeme gelen tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İnsanların kurumlar üzerinden ayrıştırıldığını söyleyen Uğur, “Kızılay da bizim, Ahbap da bizim. Hesap sormak hakkımız, hatta zayıf kasımızı güçlendirmeliyiz” dedi.

BAKAN GÜRLEK’TEN AHBAP SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI: KAÇMA GİRİŞİMİ OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirten Gürlek, Haluk Levent’in yurt dışı çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçma girişimi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA FETÖ VE ADİL ÖKSÜZ BAĞLANTISI: KOMUTAN BAKIN KİM ÇIKTI

Helikopter kazasında hayatını kaybeden ve dosyası 17 yıldır aydınlatılamayan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada FETÖ ve Adil Öksüz bağlantısı ortaya çıktı.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT YAZDI: RÜŞVETİN BİR DİĞER ADI FİNANSAL ENTEGRASYON

Amerikan kamu diplomasisi stratejilerinin “etik olmayan” veya “örtülü etki” olarak tanımlanabilecek alanı, genellikle resmi programların gölgesinde, istihbarat metodolojileri ile kamu diplomasisi araçlarının harmanlandığı bir gri alanda gerçekleşir. Bu yöntemlerde amaç, kişinin iradesini dışarıdan bir baskıyla değil, kendi çıkarına veya ideolojisine uygun olduğuna inandırarak yönetmektir.

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD, İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

ABD bugün, İran'ın nükleer santrallerini bulundurduğu Buşehr kentini bombaladı. Petrol rafineleri ve limanlar da ABD'nin hedefi oldu

İRAN'DAN 6 MİLYAR DOLARLIK PETROL SEVKİ: ABLUKA ÖNCESİ HAREKETE GEÇİLDİ

ABD ile gerçekleştirilen mutabakattan sonra ablukanın kaldırıldığı 26 günlük serbest süreçte İran'ın 6 milyar doların üzerinde petrol ürünü sevk ettiği ifade edildi.

MAAŞINI AÇIKLAMAYA BİLE GEREK DUYMADILAR: NASA 1 YIL MARS SİMÜLASYONUNDA YAŞAYACAK GÖNÜLLÜ ARANIYOR...

NASA, insanlığı kızıl gezegene taşımak için hazırlıklarını hızlandırıyor. Gelecekteki Ay ve Mars görevlerinin provasını yapmak amacıyla "Moon and Mars Exploration Analog" (MMEA) adını verdiği devasa bir simülasyon programı başlatan kurum, bir yıl izole bir ortamda yaşayacak 4 gönüllü arıyor.

ÇİN’İN YENİ KOZU: SANİYELER İÇİNDE UYDULARI "KÖR" EDEBİLEN 100 GİGAWATT'LIK SÜPER SİLAH

Çin ordusunun (PLA) uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve sır gibi sakladığı Yüksek Güçlü Mikrodalga (HPM) silah teknolojisinin detayları, Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi (NUDT) araştırmacılarının yayımladığı bir makaleyle gün yüzüne çıktı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI… TÜRKİYE ABD’Yİ 2’YE KATLADI, ZİRVEYE YERLEŞTİ

Deutsche Bank'ın yayımladığı yaşam maliyeti raporu dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Lüksemburg yaşam kalitesinde zirveye yerleşirken, Türkiye ise ABD'ye göre 2,2 kat daha pahalı iPhone fiyatıyla listenin en dikkat çeken ülkesi oldu.

CAN SUYU DEĞİL, BORÇ KAPANI

İktidar cephesinden reel sektöre "müjde" olarak duyurulan ve büyüklüğü 1 trilyon liraya ulaşan yeni finansman paketi, halihazırda krizle boğuşan sanayiciyi daha da ezecek.

ANAYASA MAHKEMESİ SON NOKTAYI KOYDU: SGK O PARALARI KURUŞU KURUŞUNA GERİ ALACAK

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam ettiği tespit edilen kişilerin yetim veya dul aylıklarının kesilmesini ve ödenen tutarların geri alınmasını öngören kanun hükmünü Anayasa'ya uygun bularak iptal talebini reddetti.

TÜİK VERİLERİ YAYIMLANDI: EKONOMİ İÇ GÖÇÜ DE VURDU, EN FAZLA VE EN AZ GÖÇ ALAN İLLER BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin “İç Göç İstatistikleri” bültenini yayımladı. Veriler, Türkiye’de iller arası göçün boyutunu ve en çok hareketliliğin yaşandığı şehirleri ortaya koydu.

ALMAN OTOMOTİV DEVİNDE KRİZ KAPIDA: VOLKSWAGEN’İN KURTULUŞ PLANINA İŞÇİ FRENİ

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, küresel pazarda artan Çinli üretici rekabeti, milyarlarca euroluk ek maliyet getiren ABD gümrük tarifeleri ve tırmanan maliyetlerle boğuşurken, kurtuluş reçetesi olarak hazırlanan dönüşüm planında büyük bir duvara çarptı.

SPOR YENİÇAĞ

BEŞİKTAŞ, LEANDRO TROSSARD TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard transferini resmen duyurdu.

GALATASARAY'DA TRANSFER KASIRGASI: UGOCHUKWU’DAN SONRA HEDEF BRAHİM DİAZ

Yeni sezonun ilk transferini Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren Galatasaray, kadrosuna önemli bir yıldız daha katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen futbolcu için 20 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.