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Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin adalete teslim edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen titiz takip ve çalışmalar sonucunda; Oğuzeli ilçesinde hakkında "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi 14 farklı suç dosyası bulunan bir şüpheli tespit edildi. Yaklaşık 15 aydır firari olarak aranan ve hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.