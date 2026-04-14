YENİÇAĞ - 14 Nisan 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN ARA SEÇİM AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu... CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Devlet Bahçeli, "Türkiye’yi karıştırmaya heves etmesin. Ara seçim yok, seçim zamanındadır" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN KRİTİK ÇÖZÜM SÜRECİ AÇIKLAMASI: SİLAH BIRAKMADA SORUNLAR VAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikinci çözüm sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakma konusunda sorunlar olduğunu belirten Kurtulmuş, "Örgüt bir çıkar sağlamaya çalışıyor olabilir" dedi.

ÖZEL'DEN AK PARTİLİLERE AÇIK ÇAĞRI: DEMOKRASİ MÜCADELEMİZE DESTEK VERİN

Özgür Özel grup toplantısında AK Partililere seslendi. "Ya atanmışların ve hanedanın iktidarı için bu ayıba ortak olacaksınız ya da otokrasiye karşı demokrasi mücadelemizde bizimle birlikte olacaksınız” dedi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA: BENİM OĞLUM GÜLİSTAN DOKU’YU TANIMAZ

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Sonel, konuyla ilgili açıklama geldi. Sonel, oğlunun Gülistan Doku'yu da sevgilisini de tanımadığını söyledi.

YILMAZ ÖZDİL: CHP'Lİ BİLİNDİK BİR İSİM TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİM

Geçtiğimiz haftalarda Sözcü TV'den istifa eden gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'li bilindik bir ismin kendisini tehdit ettiğini açıkladı.

İSTANBUL HARİTADAN SİLİNEBİLİR: MEGAKENT İÇİN KORKUTAN SENARYO

İklim değişikliği megakenti tehdit ediyor. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünün analizlerine göre 2300'de deniz seviyesinin 15 metre yükselmesiyle İstanbul limanları ve kıyı sistemlerinin büyük bölümü ile 10 binden fazla yapı sular altında kalma riskiyle karşı karşıya.

ÖZEL HABER YENİÇAĞ

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA HAPİS CEZASI: AVUKATI YENİÇAĞ'A KONUŞTU

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu döneme ilişkin söylediği sözler sebebiyle 11 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, ilk açıklamayı YENİÇAĞ'a yaptı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK, WASHİNGTON TEMASLARINA BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'un ardından bugünden itibaren Washington'da yoğun toplantı trafiği gerçekleştirecek.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR İÇİN KRİTİK SEVİYELER: PİYASALARDA BÜYÜK ABLUKA BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD-İran barış görüşmelerinden sonuç alınamamasıyla yeni bir belirsizlik dalgasına sürüklendi. Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların yeniden "ablukaya" alındığını belirterek, 2026 yılı için yatırımcıları manipülasyonlara karşı uyardı.

MOTORİNE ZAM GELİYOR; BU GECE POMPAYA YANSIYACAK

Motorine dün gelen indirim, pompaya erken veda ediyor. Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'daki gelişmelere paralel olarak değişiyor. Motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

SAVAŞ, KREDİ NOTU YÜKSELİŞİNİ DURDURDU: FİTCH'İN POZİTİFİ SIFIRLANDI

Orta Doğu’da tırmanan savaş, Türkiye’nin kredi notu artışı beklentilerini zayıflatırken; rezervlerdeki erime ve artan dış riskler uluslararası kuruluşların temkinli duruşunu yeniden güçlendirdi.

DÜNYA YENİÇAĞ

İTALYA'DAN İSRAİL KARARI: SAVUNMA ANLAŞMALARI ASKIYA ALINDI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile olan savunma anlaşmalarının otomatik yenilenme işlemini askıya aldıklarını duyurdu.

ÇİN LİDERİ ABD-İRAN SAVAŞI İÇİN İLK KEZ KONUŞTU: 4 MADDELİK ÖNERİ

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sonrası ilan edilen geçici ateşkes, Ortadoğu’da tansiyonu düşürürken küresel diplomaside yeni bir süreci de beraberinde getirdi. Savaşın başlamasından itibaren sessizliğini koruyan Çin lideri Şi Cinping ilk kez açıklama yaptı.

FİRARİ İSTİHBARAT BAŞKANI YAKALANDI: ABD'DE GÖZALTINA ALINDI

Brezilya'nın eski istihbarat servisi başkanı Alexandre Ramagem'in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SPOR YENİÇAĞ

TÜRKİYE'DE PROFESYONEL LİGLERDE 20 FUTBOL TAKIMI KÜME DÜŞTÜ: KÖKLÜ EKİPLERE VEDA

Türkiye’de futbolda heyecan tam gaz devam ederken, profesyonel liglerde küme düşen 20 takım da kesinleşti. Aralarında köklü kulüplerin bulunması ise dikkat çekti. İşte detaylar…

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI -Esfender Korkmaz

Bu şartlar devam ederse dolar 100 lira olacaktır

Fitch kredi derecelendirme kuruluşu, olağan takvimi beklemeden, 10 Nisan 2026 tarihinde Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu “BB-” seviyesinde teyit etti ve görünümü “pozitif”ten “durağan”a düşürdü. Fitch erken açıklamasını da “Bir ülkenin kredi görünümünde ani ve önemli değişiklikler yaşanması halinde erken değerleme yapılacağı”’ şeklinde izah ediyor.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

💥Şanlıurfa’da okula düzenlenen saldırı ve tepkiler

Şanlıurfa’da bir okula yönelik gerçekleştirilen saldırı, kamuoyunda büyük tepki topladı. Olayın ardından öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği yeniden tartışmaya açılırken, veliler ve eğitim sendikaları okullarda daha sıkı güvenlik önlemleri alınması çağrısı yaptı. Sosyal medyada ise “okullarda şiddete hayır” mesajları öne çıktı.

🚨Ayasofya’da provokatif bayrak açan iki kişi tutuklandı

Ayasofya’da provokatif olduğu belirtilen bir bayrak açan iki yabancı uyruklu kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olayın kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte güvenlik ve kutsal mekânlarda kurallara uyulması konuları yeniden gündeme geldi. Yetkililer, benzer olaylara karşı gerekli tedbirlerin sürdüğünü vurguladı.

