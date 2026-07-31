1,4 milyar sterline alınmıştı: Dev marka yıllar sonra yok pahasına satıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre satıştan en az 120 milyon sterlin nakit gelir elde edilecek. Bunun 70 milyon sterlinlik bölümü, işlemin 2027 yılında tamamlanmasının ardından tahsil edilecek. İki şirket arasındaki operasyonel ayrışma sürecinin ise 2029 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.