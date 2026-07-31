İngiltere merkezli perakende devi Sainsbury's, elektronikten oyuncağa kadar geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Argos'u 120 milyon sterlin karşılığında Swift Partners'a satacağını duyurdu.
1,4 milyar sterline alınmıştı: Dev marka yıllar sonra yok pahasına satıldı
İngiltere'nin en büyük perakende şirketlerinden Sainsbury's, yıllar önce büyük beklentilerle satın aldığı Argos için sürpriz bir karar aldı. Şirket, strateji değişikliğine giderken dikkat çeken satışın ayrıntıları da belli oldu.Kaynak: Diğer
Şirketten yapılan açıklamaya göre satıştan en az 120 milyon sterlin nakit gelir elde edilecek. Bunun 70 milyon sterlinlik bölümü, işlemin 2027 yılında tamamlanmasının ardından tahsil edilecek. İki şirket arasındaki operasyonel ayrışma sürecinin ise 2029 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.
10 yıl önce 1,4 milyar sterline satın alınmıştı
Sainsbury's, 2016 yılında Home Retail Group'u 1,4 milyar sterline satın alarak Argos ve Habitat markalarını bünyesine katmıştı.
Dönemin yönetimi, Argos'un güçlü "tıkla ve teslim al" ağı sayesinde Tesco, John Lewis ve Amazon gibi rakiplerle daha güçlü rekabet etmeyi hedefliyordu. Ancak hızla büyüyen e-ticaret pazarı, değişen tüketici alışkanlıkları ve entegrasyon sürecindeki zorluklar nedeniyle bu strateji beklenen sonucu vermedi.
Şirket gıda perakendeciliğine odaklanacak
Sainsbury's CEO'su Simon Roberts, Argos'un geleceğine ilişkin tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek, satışın şirketin temel faaliyet alanı olan gıda perakendeciliğine odaklanmasını sağlayacağını ifade etti.
Son yıllarda uygulanan "önce gıda" stratejisi kapsamında Argos'un çok sayıda cadde mağazası kapatılırken, birçok şube de Sainsbury's marketlerinin içine taşınmıştı.
Yeni sahipten büyüme mesajı
Argos'u satın alan Swift Partners, eski Co-operative Group CEO'su Richard Pennycook ile eski Morrisons Operasyon Direktörü Trevor Strain tarafından kuruldu.
Pennycook, Sainsbury's mağazalarının bulunmadığı bölgelerde ilerleyen dönemde yeniden bağımsız Argos mağazaları açabileceklerini söyledi. İşten çıkarmalarla ilgili ise "işler normal şekilde devam edecek, büyük bir değişiklik planlamıyoruz" mesajını verdi.
Yeni yönetim ayrıca Habitat markasını ve Nectar sadakat programını koruyacağını açıkladı.
Hisseler yükseldi
Satış kararının ardından Sainsbury's hisseleri yüzde 2,3 değer kazanarak 364 pence seviyesine yükseldi.
Analistler, çevrim içi rakiplerin artan baskısı nedeniyle Argos'un son yıllarda finansal performans açısından Sainsbury's için giderek daha fazla sorgulanan bir yatırım haline geldiğine dikkat çekiyor.
İngiltere'nin ikinci büyük genel ürün perakendecisi olan Argos, ülkenin en çok ziyaret edilen üçüncü perakende internet sitesini işletiyor. Bir dönem basılı ürün kataloğuyla özdeşleşen marka, 2020 yılında e-ticarete odaklanmak amacıyla ikonik kataloğunu tamamen kaldırmıştı. Yeni yönetim ise bu kataloğun yeniden hayata geçirilmesi ihtimalini tamamen dışlamıyor.