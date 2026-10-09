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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı tedarik sürecinde yaşanan anlaşmazlığın ardından ABD’de kalan 6 uçak, ortaya çıkan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi. Türk Hava Kuvvetleri için hazırlanan uçaklar, aradan geçen yıllara rağmen Türkiye’ye gönderilmedi ve ABD’de muhafaza edilmeye devam etti.

Uçaklara ait kayıtlar, altı ayrı seri numarasını ortaya koyuyor. 18-0001 ile 18-0005 arasındaki numaraları taşıyan uçakların Eylül 2019’da, 18-0006 numaralı uçağın ise aynı yılın ekim ayında depolama sürecine alındığı görülüyor.

ABD’deki Edwards Hava Üssü’nde tutulan savaş uçakları uzun süredir kullanım dışında bulunuyor. Buna rağmen uçakların mevcut durumlarını korumak amacıyla bakımlarının düzenli biçimde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

S-400 ALIMI SONRASI F-35 TESLİMATLARI DURDURULDU

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, F-35 programındaki iş birliğinin sona ermesine yol açtı. ABD, 2019 yılında Türkiye’yi programın dışında bırakarak Türk Hava Kuvvetleri için üretilen uçakların teslimatını durdurdu.

Program kapsamında yaklaşık 1,4 milyar dolar ödeme yapan Türkiye, bu tutarı geri alamadı. Böylece bedeli ödenmiş altı F-35A savaş uçağı ABD’de kalırken, Türkiye’nin planladığı tedarik de gerçekleşmedi.

Türkiye’nin program kapsamındaki ilk hedefi 30 savaş uçağı almaktı. Daha sonraki aşamalarda bu sayının 100’e çıkarılması öngörülüyordu. Ancak programdan çıkarılma kararı, söz konusu tedarik planının uygulanmasını engelledi.