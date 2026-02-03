İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, 4 kişi dumandan etkilendi.

14 katlı binada korkutan yangın - Resim : 1

Talatpaşa Mahallesi 1046 Sokak'taki 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yoğun duman kısa sürede bina içerisine yayıldı.

14 katlı binada korkutan yangın - Resim : 2

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

14 katlı binada korkutan yangın - Resim : 3

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina içerisine dolan yoğun duman tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.