İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında İzmir merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunu duyurdu. Yerlikaya, 14 ilde gerçekleşen operasyonda 641 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonun 4 aylık bir çalışma sonucu gerçekleştiğini belirten Yerlikaya detayları şu sözlerle anlattı:

“Dün İzmir’de, Cumhuriyet tarihimizin “en kapsamlı narkotik operasyonu” olan NARKOKAPAN-İZMİR’i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı.

Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük.

Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, bu şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık.

Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı.



Tekrar ifade etmek istiyorum: İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı.



Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.

Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmalar; polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

357 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya ayrıca 2025 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilgiler de verdi. Yerlikaya, bu dönemde 357 suç örgütünün çökertildiğini ve 3 bin 524 şahsın tutuklandığını söyledi. Yerlikaya’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu Kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

Aynı dönemde; 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46’sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık."