14 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları: Krizleri zekayla çözme günü

KOÇ

Haftaya ikili ilişkiler ve ortaklıklar ön planda başlıyorsunuz. Sert bir tavır takınmak yerine uzlaşmacı ve diplomatik bir dil kullanmak işlerinizi tereyağından kıl çeker gibi halletmenizi sağlayacak. Ortak projelere odaklanın.