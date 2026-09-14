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YENİÇAĞ – 14 Eylül Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

CHP MUTLAK BUTLAN DAVASINDA TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ

CHP'nin Parti Sözcüsü Sarı, partisinin 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "mutlak butlan" kararına karşı yaptığı temyiz başvurusundan feragat ettiğini duyurdu.

KULİS: YARGITAY YENİ PARTİ İSMİNDE KARARINI VERDİ

Gazeteci Erdem Atay, YENİ Parti'nin adı için yapılan yargıtay başvurusunun sonuçlandığını açıkladı. Atay'ın iddiasına göre ' YENİ Parti diye bir parti artık yok'

KİLİS KARIŞTI: AK PARTİLİ İSİM 'KİLİS ELDEN GİDİYOR' DEDİ

Siyaset gündeminin son günlerde en çok konuşulan şehirlerinden biri olan Kilis'te adeta siyasi deprem yaşanıyor. CHP'li başkanın istifası, AK Parti İl Başkanının görevden ayrılması ve Kilis Milletvekilinin ağabeyi Mehmet Salih Dal'ın tutuklanması "Kilis'te neler oluyor?" diye sordurttu.

EZBERLERİ BOZACAK SİYASET ARAYIŞLARI

YENİÇAĞ Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt, YENİÇAĞ Kulis Ankara'da "Ezberleri bozacak siyaset arayışları" başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

KIVANÇ TATLITUĞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: İŞÇİ AĞIR YARALANMIŞTI

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin bahçesinde çalışan Türkmenistan uyruklu işçinin yüksekten düşerek yaralanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tatlıtuğ hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öne sürülürken, Avukat İbrahim Ateş soruşturma yürütülmediğini açıkladı.

YÖK KARARI SONRASI PROFESÖRDEN REST: YA YOUTUBE YA İSTİFA

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) akademisyenlerin sosyal medyada içerik üreterek para kazanmasını yasaklamasının ardından Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, “Burada gerçekten, anlamlı bir şekilde sahip çıkmanız gerekiyor. Diğer türlü benim istifa edip sürdürebilmemin mümkünatı yok” dedi.

ANTALYA'DA COP31 İKLİM ZİRVESİ: KKTC YOK, GÜNEY KIBRIS MASADA

Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nin mali ve diplomatik faturasını sorgulayan emekli Amiral Cem Gürdeniz, dev organizasyonda KKTC’nin dışlanıp GKRY’nin masada yer almasına tepki gösterdi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

SGK UZMANI MELİS ELMEN UYARDI: ALACAĞINIZ MAAŞTAN YÜZDE 5 KESİLECEK

BES'te çıkış süresine göre yüzde 5 ila yüzde 15 arasında stopaj uygulanırken, fon giderleri de getiriyi etkiliyor. Konuyu YENİÇAĞ’a değerlendiren SGK Uzmanı Melis Elmen, uzun vadeli planlama, fon takibi ve devlet katkısının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELİYOR: MUTFAK TÜPÜ 2 BİN LİRAYA DAYANDI

Gazeteci Olcay Aydilek, LPG ve tüp fiyatlarına gelen peş peşe zamları duyurdu. 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1550 TL'ye, piknik tüpünün ise 350 TL'ye yükseldiğini aktaran Aydilek, sektör yetkililerinin kısa süre içinde 2 bin TL seviyesinin görülebileceği uyarısını paylaştı.

ESNAF ALARM VERİYOR: 7 AYDA 16 BİN 654 ŞİRKET KAPANDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan maliyetler ve düşen alım gücünün esnaf ve işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Gürer, 2026 yılının ilk yedi ayında 16 bin 654 şirketin kapandığını söyledi ve esnaf için acil adım çağrısı yaptı.

YENİÇAĞ DÜNYA

ZAMLAR ÇİLEDEN ÇIKARDI: 8 KENTTE EYLEM BAŞLADI

Suriye'nin 8 kentinde yakıt fiyatlarındaki artışa karşı protesto eylemleri başladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 4 KENT İÇİN "GİZEMLİ" ACİL DURUM UYARISI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki dört kritik kent için acil durum uyarısında bulundu. Tehlikenin kaynağına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

HAVALİMANLARINDA KAOS ÇIKTI: 9 AVRUPA ÜLKESİ GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİNİ ERTELEDİ

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre, teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş-çıkış sistemini (EES) uygulamayacaklarını duyurdu.

ABD GİZLİ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD, Nisan ayında İran'da düşürülen bir F-15E Strike Eagle'ın mürettebatını kurtarma operasyonuna ait yeni görüntülerini paylaştı.

MİLYARLAR HARCADIK, DİLİMİZİ YASAKLADILAR: 825 OKULDA TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA KARARI

Suriye'nin okullarda Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasını yasaklaması kararı sonrası, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı eğitim harcamaları yeniden gündeme geldi.

YENİÇAĞ SPOR

YAPAY ZEKA GAZİANTEP-FENERBAHÇE MAÇININ SKORUNU VERDİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY CAMİASI BU SÖZLERİ KONUŞUYOR... FATİH TERİM OSİMHEN İÇİN NOKTAYI KOYDU

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

İSMAİL KARTAL'DAN KRİTİK TOPLANTI: İSTİFA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası görevinden ayrılan İsmail Kartal, başkan Aziz Yıldırım ile görüşerek görevine döndü. Tecrübeli çalıştırıcı sarı-lacivertli oyuncularla toplantı yaparak istifa sebebini açıkladı.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: HAKAN FİDAN VE BELLİ BİR AZINLIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır ziyareti kapsamında AKP İl Başkanlığı'nda düzenlenen “Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye” toplantısına katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Fidan, "Biliyorsunuz 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkâr eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. Bu zihniyetin hem pratikte hem hukuki zeminde hem zihni zeminde son bulmasını sağlayan gerçekten AK Parti kadrolarının halk yoluyla, seçim yoluyla iktidara gelmesi oldu. Yani bu tarihsel olarak altı çizilmesi gereken bir husus. 12 Eylül zihniyetinin ortaya çıkarttığı, kimliği reddeden, belli bir azınlık dışındaki genel yapıyı dışlayan duruş, ülkenin bütünlüğünü, beraberliğini, güvenliğini, ekonomisini, kalkınmasını aklınıza ölçülebilen ne parametre geliyorsa hepsini geriye götürdü. Hiçbirini ileriye götürmedi." dedi.

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Bu ifadelerdeki "belli bir azınlık" kimlerdir, “genel yapı” kimlerdir? 12 Eylül, hangi azınlığı desteklemiş de hangi genel yapıyı dışlamış? Herhangi bir ülkede "belli bir azınlık", genel yapıyı dışlayabilir mi?