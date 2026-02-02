Çin’de yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen davalarda dikkat çeken bir karar daha çıktı. Eski Çin Adalet Bakanı Tang Yijun, rüşvet almak ve görevini kötüye kullanmak suçlarından idam cezasına çarptırıldı. 2 yıl ertelemeli olarak açıklanan ceza Çin yasalarına göre, sanığın yeni bir suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevriliyor.

RÜŞVET AĞI ORTAYA ÇIKTI

Fujian eyaletinin Xiamen kentinde görülen davada mahkeme, Tang’ın 2006–2022 yılları arasında farklı eyaletlerde üst düzey görevler yürüttüğü dönemde toplam 137 milyon yuan (yaklaşık 19,7 milyon dolar) değerinde rüşvet aldığına hükmetti.

Mahkeme kararında Tang’ın; şirketlerin halka arz süreçleri, arazi işlemleri, banka kredileri, adli davaların yönlendirilmesi gibi alanlarda kişi ve kurumlara menfaat sağladığı, bunun karşılığında sistematik biçimde rüşvet kabul ettiği belirtildi.

KİŞİSEL MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Kararda, alınan rüşvetin “özellikle büyük miktarda” olduğu ve devletin yanı sıra kamu çıkarlarına ciddi zarar verdiği vurgulandı. Tang’ın ayrıca siyasi haklarından ömür boyu men edildiği ve tüm kişisel mal varlığına el konulduğu açıklandı.

2 YILDIR YARGILANIYOR

Tang Yijun hakkında Nisan 2024’te, “parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal” şüphesiyle soruşturma başlatılmış, ilerleyen aylarda Çin Komünist Partisi’nden ihraç edilmişti. Savcılık ise Şubat 2025’te resmi olarak rüşvet suçlamasıyla dava açmıştı.

TANG YİJUN KİMDİR?

64 yaşındaki Tang, siyasi kariyerinin yaklaşık 40 yılını Zhejiang eyaletinde çeşitli yöneticilik görevlerinde geçirdi.

2017: Liaoning eyaletinde parti sekreter yardımcısı

2018: Liaoning Valisi

2020–2023: Çin Adalet Bakanı

Görev sonrası: Jiangsu Yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI GEÇİREN ÜÇÜNCÜ ADALET BAKANI

Öte yandan Çin’in yolsuzlukla mücadele kurumu, görevdeki Acil Durum Yönetimi Bakanı Wang Xiangxi hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu. Geçtiğimiz ay ise ülkenin en üst düzey askeri isimlerinden Zhang Youxia hakkında inceleme başlatıldığı açıklanmıştı. Tang, Çin'de yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı olmuştu.

2005-2017 döneminde 12 yıl Adalet Bakanlığı yapan Vu Ayying, 2017'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasının ardından partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra göreve gelen Fu Cınghua da 2022'de "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı.