Demirci ilçesine bağlı Örücüler Mahallesi’nde, atalardan miras kalan yaklaşık 135 yıllık geleneksel bayram coşkusu bu yıl da kesintisiz bir şekilde sürdürüldü. Köy halkını bir araya getiren ve tam bir dayanışma örneğine dönüşen etkinlik, akşam namazının ardından start aldı. Mahalle gençlerinin büyük bir titizlikle hazırladığı kukla deve, davul ve zurna eşliğinde sokaklara indirildi.

7’den 70’e tüm mahalle sakinlerinin büyük bir heyecanla eşlik ettiği kukla deve, sokak sokak gezerek evlerin kapısını çaldı.

BAHŞİŞLER VE YÖRESEL HEDİYELER HAVADA UÇUŞTU

Gelenek kapsamında kapılarına gelen deveyi karşılayan mahalle sakinleri, devenin üzerine "yemeni" adı verilen yöresel başörtülerini bağlayarak para bağışında bulundu. Etkinlikte deveye rehberlik eden ve "cazgır" olarak adlandırılan kişiye ise ev sahipleri tarafından şeker, çay, tuz, yağ, ekmek, salça ve havlu gibi çeşitli gıda maddeleri ile ev eşyaları hediye edildi.

Sokaklardaki neşeli yürüyüş, köy meydanında kurulan etkinlik alanında sona erdi. Meydanda toplanan vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak bayramın tadını çıkardı.

TOPLANAN EŞYALAR AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

Eğlencenin ardından, bayramın en anlamlı kısmına geçildi. Evlerden komşuların desteğiyle toplanan tüm yiyecek, giyecek ve ev eşyaları, meydanda kurulan platformda açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Köy halkının birbirini desteklemek için kıyasıya yarıştığı açık artırmadan elde edilen gelirin, köyün ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında ve özellikle evlilik hazırlığı yapan mahalle gençlerinin düğün masraflarına katkı sağlamak amacıyla kullanılacağı bildirildi.

"AMACIMIZ BU BÜYÜK MİRASI GELECEĞE AKTARMAK"

Kültürel mirasa sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirten Örücüler Mahalle Muhtarı Fikret Yıldız, etkinliğin önemini şu sözlerle dile getirdi:

"Köyümüzde yapılan deve eğlencesi bize dedelerimizden, atalarımızdan kalan büyük bir miras. Bu geleneğin yaklaşık 130 yılı aşkın süredir yaşatıldığını biliyoruz. Bizim de amacımız bu kültürü koruyup gelecek kuşaklara eksiksiz aktarmak. Bu eğlence sayesinde hem bayramı layığıyla yaşayıp eğleniyoruz hem de köyümüzün yararına, gençlerimizin hayrına yardım topluyoruz. Köyümüze dışarıdan gelen misafirlerle de çok sıcak ve samimi bir bütünleşme sağlanıyor."