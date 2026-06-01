İspanya'nın en eski sanayi kuruluşları arasında yer alan Tubos Reunidos, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle iflas koruması talebinde bulundu. Çelik boru üretiminde faaliyet gösteren şirketin toplam borcunun 263 milyon euroya ulaştığı bildirildi.

Bask bölgesindeki Álava kentinde faaliyet gösteren şirket yönetimi, hem İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na hem de ilgili mahkemeye yaptığı başvuruda mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini açıkladı.

Enerji ve petrokimya sektörlerine yönelik dikişsiz çelik boru üretimi yapan şirket, son yıllarda artan mali baskılarla karşı karşıya kaldı.

KÂRDAN MİLYONLARCA EURO ZARARA

Tubos Reunidos, 2023 yılında olumlu mali sonuçlar açıklamasına rağmen kısa sürede ciddi kayıplar yaşamaya başladı. Şirket, 2025 mali yılını 82,5 milyon euro zararla kapattı.

1892 yılında kurulan şirket, yaklaşık 134 yıllık geçmişi boyunca İspanya sanayisinin önemli temsilcilerinden biri oldu. Vizcaya ve Álava'daki tesislerinin yanı sıra ABD'nin Houston kentinde de faaliyet gösteren şirketin yaklaşık 1.300 çalışanı bulunuyor.

Maliyetleri azaltmak amacıyla 242 çalışanı kapsayan işten çıkarma planı hazırlayan şirket, sendikaların tepkisiyle karşılaştı.

KÜRESEL REKABET BASKISI ARTTI

Şirketin mali yapısındaki bozulmada, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri, Avrupa'da yükselen enerji ve işçilik maliyetleri ile Çinli üreticilerin düşük maliyetli rekabetinin etkili olduğu belirtiliyor.

İflas başvurusunun ardından şirket faaliyetlerinin mahkeme tarafından atanacak bir yönetici gözetiminde sürdürülmesi bekleniyor.