ABD’de bilinen en ünlü market zinciri Aldi, 2026 yılı itibarıyla bazı şubelerini kalıcı olarak kapatma kararı aldı. 1913 yılında Almanya'da küçük bir dükkan olarak adım atan market zinciri, bugünlerde ABD’de binlerce şubeye kadar ulaşmıştı.

10 YILDIR HİZMET VEREN ŞUBEYİ KAPATMA KARARI ALDI

Artan enflasyon ve gıda fiyatlarının haneler üzerindeki baskının artmasıyla mahalle marketlerinin kapanması tüketiciler için büyük bir darbe vurdu. Şirket, Wisconsin eyaletinin West Allis bölgesindeki mağazasını 2026 ilkbaharında kapatacağını duyurdu. 10 yılı aşkın süredir hizmet veren bu şubenin kapanması, özellikle araçsız ve düşük gelirli vatandaşlar için ulaşım sorununu gündeme getirecek.

Aldi yetkilileri, kapanacak şubelerdeki çalışanlara yakın mağazalarda görev teklifinde bulundu. West Allis'teki kapanmadan önce Milwaukee'deki bir Aldi mağazası da Ocak 2026'da hizmetini sonlandırmıştı.

Şirket, 2025 başlarında 225'ten fazla yeni mağaza açma planını açıklamıştı. 2028'e kadar sürecek 9 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olarak duyurmuştu. Wisconsin eyaletinde ise yaklaşık 90 mağaza faaliyet göstermeyi sürdürecek.