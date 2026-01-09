Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, uluslararası seviyede aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.’yi, Dilucu Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada kıskıvrak yakaladı.



Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürüttüğü "Aranan Şahısların Yakalanması" çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı. 13 yıldır firari olan ve hakkında ağır hapis cezası bulunan zanlı, sınırda gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.



SINIRDA DİKKATLİ TAKİP



Edinilen bilgilere göre; "Birden Fazla Kişi ile Birlikte İş Yerinden Silahla Yağma" suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28.03.2013 tarihinden bu yana aranan Azerbaycan uyruklu S.G. (46), Nahçıvan üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak istedi. Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli emniyet güçlerinin dikkati sayesinde kimliği tespit edilen şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince anında gözaltına alındı.