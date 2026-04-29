FAİLİ MEÇHUL DOSYALARI İÇİN ÖZEL BİRİM DEVREDE

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", faili meçhul cinayet dosyalarını açmaya devam ediyor. Yeni kurulan bu özel birim; 75 ilde, 693 kurbanın olduğu 638 dosyayı tek tek analiz etmeye başladı. İzmir, 49 faili meçhul dosya ve 51 kurban ile bu listede ilk sırada yer alarak incelemelerin odak noktası haline geldi.

YILBAŞI GECESİ GELEN TRAJEDİ

İzmir’deki en sarsıcı dosyalardan biri, 2013 yılının ilk dakikalarında Bornova’da hayatını kaybeden Arif Dallı’ya ait. O dönem henüz 11 yaşında olan Arif, ailesiyle birlikte havai fişek gösterilerini izlemek için evin çatısına çıkmış, ancak kimliği belirsiz bir silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren küçük Arif, kurtarılamayarak hayata gözlerini yummuştu.

13 YILLIK ADALET BEKLEYİŞİ

Aradan geçen 13 yıla rağmen Arif’in katili ya da katilleri bir türlü tespit edilemedi. Olay gününü gözyaşlarıyla anlatan baba Şerafettin Dallı, "Yılbaşı gecesiydi. 13 seneyi nasıl geçirdiğimizi bir biz, bir de Allah bilir. Bizim için ne bayram kaldı ne yılbaşı" diyerek yaşadığı derin kederi paylaştı.

Son dönemde Gülistan Doku cinayeti gibi kritik dosyaların aydınlatılmasına yönelik adımlar, Dallı ailesi için yeni bir umut ışığı oldu. Yeni kurulan daire başkanlığının titiz çalışmasıyla oğlunun dosyasının da sonuçlanacağına inandığını belirten baba Dallı, "İnşallah Adalet Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak. Lütfen bizim olayımızın da üzerine düşsünler" dedi.