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Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü aranan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 yaşındaki Kadem T.’nin, İnegöl’e bağlı İsaören Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğini tespit etti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKAYI ELE VERDİ

Firari şahsın kaldığı adresi belirleyen Asayiş Büro ekipleri, zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen eve düzenlenen ani baskında, firari Kadem T. kaçmaya fırsat bulamadan yakalanarak gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakim karşısına çıkarılan 53 yaşındaki Kadem T., yüzüne okunan kesinleşmiş hapis cezasının ardından tutuklanma kararıyla adliyeden çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine teslim edilen şahısla birlikte, İnegöl polisi ilçede aranan bir suçluyu daha adalete teslim etmiş oldu.