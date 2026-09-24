Mardin’in Derik ilçesinde tarlada cesedi bulunan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel’in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kırsal Konuk Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasında cansız bedeni bulunan Karayel’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuzeni D.K.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
KUZENİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki D.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
13 YAŞINDAKİ SELAHADDİN TARLADA BULUNMUŞTU
19 Eylül’de Selahaddin Karayel’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalar sonucunda Karayel, 21 Eylül’de mısır tarlasında ölü bulundu.
Olayın ardından jandarma ekiplerince özel ekip oluşturuldu. Soruşturma kapsamında Karayel’in kuzeni D.K. aynı gün gözaltına alındı. D.K.’nin tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki adli süreç devam ediyor.