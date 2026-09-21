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Kaynak: AA

Mardin’de kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel, mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Karayel’in 16 yaşındaki kuzeni D.K., çocuğu av tüfeğiyle yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti.

Mardin’in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel, yürütülen arama çalışmaları sonucunda bir mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan kuzeni D.K.’nin, Karayel’i yanlışlıkla vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Kırsal Konuk Mahallesi’ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel’den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dron ve arama köpeklerinin de desteğiyle Karayel’in bulunması amacıyla mahalle kırsalında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sırasında Karayel’in cansız bedeni bir mısır tarlasında bulundu. Silahla vurulduğu belirlenen Karayel’in cesedi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Öte yandan Karayel’in cansız bedeninin yerini kuzeni D.K.’nin (16) gösterdiği öğrenildi. D.K.’nin, Karayel’i av tüfeğiyle yanlışlıkla vurduğunu itiraf ettiği belirtildi. Gözaltına alınan D.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.