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Kaynak: DHA

Olay, dün sabah meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan'ın evindeki yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Başdoğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Başdoğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Alican'ın genç yaşta ölümü, ailesi, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.