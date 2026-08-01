Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı

13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı

Samsun’da yaşayan 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, Bolivya’da konumlandırdığı hayali bir ülke kurdu. Kendi anayasasını, bayrağını, alfabesini ve para birimini oluşturan Aras, “Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar kurulum var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı - Resim: 1

Samsun’un Canik ilçesinde 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, 2023 yılında yeni bir dil oluşturdu.

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13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı - Resim: 2

Zaman içerisinde bu yeni dili geliştirerek kendisine özgü bir alfabe yapan Aras, Sufi adını verdiği ülkesi için bayrak, resmi semboller ve para birimi de tasarladı.

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13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı - Resim: 3

18 maddelik bir anayasa hazırlayan Aras, yaklaşık bin kişiden oluşacak ülkesinde, cumhurbaşkanlığı sistemini kurdu.

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13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı - Resim: 4

Çağlayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bazı arkadaşlarım sınıfta aldığım notları okuyordu. O yüzden ben de notlarımı şifrelemek istedim. Şifreleyince de bu dil oluştu. Buna ‘Sufi’ adını verdim. Sufi, tamamen benim uydurduğum bir dil. Anlamına baktığımda da Rabbinin rızasını kazanmaya çalışan kul olduğunu gördüm. Anlamı da güzel, yani güzel bir dil oldu” dedi.

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13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı - Resim: 5

“Sonrasında alfabesini yaptım. Ülke bayrağını tasarladım. 18 maddelik anayasa yazdım” diyen Çağlayan “Para birimini tasarladım” ifadelerine yer verdi.

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13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı - Resim: 6

“Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar Kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaflar var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Bayrağımı herkesin tanımasını istiyorum” diyen Çağlayan, “Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak istiyorum” sözlerini sarf etti.

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13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı - Resim: 7

Aras’ın babası Mehmet Çağlayan (36) ise “Oğlum 2023 yılında kendince bir ülke kurdu. Dil geliştirdi. Bunu bizimle paylaştığında çok enteresan gelmişti. Sonra takip ettik ve bekledik. Sonuç olarak da ortaya böyle bir şey çıktı. Kendince harita oluşturmuş, dil oluşturmuş. Kendini de cumhurbaşkanı yapmış” ifadelerini kullandı.

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