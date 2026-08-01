13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı

Çağlayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bazı arkadaşlarım sınıfta aldığım notları okuyordu. O yüzden ben de notlarımı şifrelemek istedim. Şifreleyince de bu dil oluştu. Buna ‘Sufi’ adını verdim. Sufi, tamamen benim uydurduğum bir dil. Anlamına baktığımda da Rabbinin rızasını kazanmaya çalışan kul olduğunu gördüm. Anlamı da güzel, yani güzel bir dil oldu” dedi.