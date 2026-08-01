Samsun’un Canik ilçesinde 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, 2023 yılında yeni bir dil oluşturdu.
13 yaşında devlet kurdu: Dil icat etti, anayasa yazdı
Samsun’da yaşayan 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, Bolivya’da konumlandırdığı hayali bir ülke kurdu. Kendi anayasasını, bayrağını, alfabesini ve para birimini oluşturan Aras, “Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar kurulum var" ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA
Zaman içerisinde bu yeni dili geliştirerek kendisine özgü bir alfabe yapan Aras, Sufi adını verdiği ülkesi için bayrak, resmi semboller ve para birimi de tasarladı.
18 maddelik bir anayasa hazırlayan Aras, yaklaşık bin kişiden oluşacak ülkesinde, cumhurbaşkanlığı sistemini kurdu.
Çağlayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bazı arkadaşlarım sınıfta aldığım notları okuyordu. O yüzden ben de notlarımı şifrelemek istedim. Şifreleyince de bu dil oluştu. Buna ‘Sufi’ adını verdim. Sufi, tamamen benim uydurduğum bir dil. Anlamına baktığımda da Rabbinin rızasını kazanmaya çalışan kul olduğunu gördüm. Anlamı da güzel, yani güzel bir dil oldu” dedi.
“Sonrasında alfabesini yaptım. Ülke bayrağını tasarladım. 18 maddelik anayasa yazdım” diyen Çağlayan “Para birimini tasarladım” ifadelerine yer verdi.
“Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar Kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaflar var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Bayrağımı herkesin tanımasını istiyorum” diyen Çağlayan, “Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak istiyorum” sözlerini sarf etti.
Aras’ın babası Mehmet Çağlayan (36) ise “Oğlum 2023 yılında kendince bir ülke kurdu. Dil geliştirdi. Bunu bizimle paylaştığında çok enteresan gelmişti. Sonra takip ettik ve bekledik. Sonuç olarak da ortaya böyle bir şey çıktı. Kendince harita oluşturmuş, dil oluşturmuş. Kendini de cumhurbaşkanı yapmış” ifadelerini kullandı.