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YENİÇAĞ – 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

HALUK LEVENT'TEN İLK AÇIKLAMA: ASIL BOMBAYI BEKLEYİN

Ahbap Derneği ve Haluk Levent'e yönelik yürütülen "zimmete para geçirme" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent, sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı. "Asıl bombayı bekleyin" diyen Levent, bu sürece nasıl gelindiğini açıklayacağını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN MAHKEMEYE GİDİYOR

Özgür Özel yönetiminin parti sözcüsü olan Zeynel Emre, Özgür Özel' başkanlığında TBMM'de toplanan MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Zeynel Emre, olağan üstü kurultaya gidilmediği gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı

TÜRKİYE’NİN KAYIP TRİLYONLARI, CHP’DE MEDYA RAHATSIZLIĞI

Son haftaların belki de en çok konuşulan konularının başında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve medya ilişkileri yer alıyor. Bir tarafta bazı medya kuruluşlarına aktarılan milyonlar, diğer tarafta ömrünü mesleğe adamış isimlerin siyasetçi-gazeteci diyaloglarına ve itiraflarına şahitlik ediyoruz.

HALUK LEVENT SORUŞTURMASI ÜNLÜ İŞ İNSANININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI: 60 MİLYON DOLARLIK DOLANDIRICILIK

Haluk Levent ve AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen ve Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Soruşturmanın ünlü iş insanı Hüseyin Başaran'ın ihbarıyla başladığı öğrenildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN “AHBAP İLE İŞBİRLİĞİ” TARTIŞMALARINA YANIT: BELGELER PAYLAŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ile yürütülen Bilim ve Sanat Kampüsü Projesine ilişkin kamuoyundaki iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Belediye, sürece ilişkin resmi belgeleri de kamuoyuyla paylaştı.

MASAK RAPORUNDAKİ HALUK LEVENT DETAYI: PARA TRANSFERLERİNDEKİ AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye, Haluk Levent’in AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını konuşurken MASAK raporundaki detaylar ortaya çıktı. Para transferlerindeki açıklamalar dikkat çekerken yapılan işlemlerde Haluk Levent’in adının yer aldığı açığa çıktı.

YAZAR YENİÇAĞ

SELÇUK GEÇER YAZDI: BIRAK BOŞ KONUŞMAYI... BARİ ÖZÜR DİLE KARDEŞİM!

Ekonomide domino taşları birer birer devriliyor. Merkez Bankası'nın sunumunda otomobil satışlarının ve dayanıklı tüketim harcamalarının gerilediği anlatılıyor. Sanki vatandaş zevkine araba almak istemiyormuş gibi... Oysa gerçek çok farklı.

İnsanlar artık otomobil almayı bırakın, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor.

DÜNYA YENİÇAĞ

TRUMP'TAN ÇOK KONUŞULACAK REST: HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ELE GEÇİRİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarını yüzde 5 fırlatan Körfez'deki sıcak çatışmalardan sonra yaptığı şok açıklamada, İran'ın anlaşmayı bozduğunu belirterek "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz. ABD boğazın koruyucusu olacak ve korumak için para alacağız" sözlerini sarf etti.

AB KOMİSYONU’NUN KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİ BELLİ OLDU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirdiğini açıkladı.

ALMANYA 62 ÜLKEYE VİZE ŞARTINI KALDIRDI: TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı, küresel seyahat dengelerini sarsacak dev vize kararını resmen ilan etti. AB ve Schengen Bölgesi dışındaki tam 62 ülkenin vatandaşları, Almanya'ya 90 güne kadar hiçbir vize prosedürüne takılmadan elini kolunu sallayarak girecek. Türkiye detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

AB’DEN MOLDOVA ORDUSUNA 120 MİLYON EUROLUK SAVUNMA DESTEĞİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Moldova Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 120 milyon euro tutarında yeni bir destek paketini onayladı.

TRUMP’A EN YAKIN İSİMLERDENDİ… ABD’Lİ SENATÖR GRAHAM’IN ANİ ÖLÜMÜNÜN NEDENİ AÇIKLADI

ABD'de Başkan Trump’a yakın isimlerden olan, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ön bulgulara göre "aort diseksiyonu" nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

EKONOMİ YENİÇAĞ

4,5 MİLYAR EUROLUK DEV SEKTÖR ALARMDA: SICAKLAR MEŞHUR PEYNİRİ VURDU

Yıllık 4,5 milyar euro gelir sağlayan dev sektör, artan sıcaklıklar nedeniyle ciddi bir tehdit altında. Üretimden kaliteye kadar birçok kritik süreç etkilenirken, uzmanlar geleceğe dair endişelerini açıkça dile getiriyor.

DEV ALMAN BANKASINDAN TÜRK LİRASI İÇİN KRİTİK UYARI

Dev Alman bankası Commerzbank, Türk lirasına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Banka, yüksek enflasyon, artan dış riskler ve para politikasına ilişkin beklentiler sebebiyle Türk lirasının önümüzdeki dönemde baskı altında kalmaya devam edebileceğini kaydetti.

CARİ AÇIK MAYIS'TA 1,5 MİLYAR DOLARI AŞARAK BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre cari denge, mayıs ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi açığın yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olması yönündeydi.

PİYASALARI SARSAN GELİŞME: ASYA’DA SERT SATIŞ DALGASI

Asya borsaları haftaya sert satış baskısıyla başladı. ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin sürmesi, küresel piyasalarda jeopolitik gerilimi artırarak risk iştahını düşürdü.

SPOR YENİÇAĞ

DÜNYA FUTBOLUNUN BAŞLANGICI: İLK DÜNYA KUPASI MAÇI 96 YIL ÖNCE BUGÜN OYNANDI

13 Temmuz 1930’da Uruguay’da oynanan Fransa-Meksika karşılaşması, FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk maçlarından biri olarak kayıtlara geçti. Fransa’nın 4-1 kazandığı mücadelede Lucien Laurent ise Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.

SHANE LARKİN FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe, 2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyen tecrübeli oyun kurucu Shane Larkin'i kadrosuna dahil etti.