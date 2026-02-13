13 Şubat’ta kader değişiyor: Satürn Koç’ta yeni bir çağ başlatıyor

BAŞAK: İLİŞKİLERDE TEMİZLİK VE GÜÇLENME

Başaklar için son üç yıl ilişkiler cephesinde yorucuydu. Hayal kırıklıkları, güven testleri ve bitmesi gereken bağlar gündemdeydi. Ancak bu dönem, size seçici olmayı ve sınır koymayı öğretti.

Artık hayatınıza giren insanlar daha sağlam, daha güvenilir ve daha uzun vadeli olacak. Özellikle maddi konularda destekleyici ortaklıklar ve istikrarlı birliktelikler öne çıkıyor. Toksik döngü kapandı; bilinçli seçim dönemi başladı.