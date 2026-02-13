Astrolog Helena Hathor’un yorumlarına göre bu geçiş, özellikle son yıllarda ciddi sınavlardan geçen bazı burçlar için “emeğin karşılığını alma” sürecini başlatıyor. 13 Şubat itibarıyla altı burç için hayatın dengesi gözle görülür biçimde değişmeye başlıyor.
13 Şubat’ta kader değişiyor: Satürn Koç’ta yeni bir çağ başlatıyor
13 Şubat 2026, astrolojik açıdan güçlü bir eşik. Disiplin, sorumluluk ve karmayla ilişkilendirilen Satürn, üç yıldır ilerlediği Balık burcundan ayrılarak Koç burcuna geçiyor. Balık süreci; belirsizlik, duygusal yorgunluk ve kapanmamış hesaplarla yüzleşme dönemiydi. Şimdi ise sis dağılıyor.Derleyen: Hande Karacan
BAŞAK: İLİŞKİLERDE TEMİZLİK VE GÜÇLENME
Başaklar için son üç yıl ilişkiler cephesinde yorucuydu. Hayal kırıklıkları, güven testleri ve bitmesi gereken bağlar gündemdeydi. Ancak bu dönem, size seçici olmayı ve sınır koymayı öğretti.
Artık hayatınıza giren insanlar daha sağlam, daha güvenilir ve daha uzun vadeli olacak. Özellikle maddi konularda destekleyici ortaklıklar ve istikrarlı birliktelikler öne çıkıyor. Toksik döngü kapandı; bilinçli seçim dönemi başladı.
BALIK: BÜYÜK SINAVIN ARDINDAN YENİDEN DOĞUŞ
Satürn’ün kendi burcunuzdaki yolculuğunu tamamladınız. Bu, kolay bir süreç değildi. Sorumluluklar arttı, bazı ilişkiler dağıldı, enerjinizi düşüren insanlar hayatınızdan çıktı.
Şimdi yük hafifliyor. Öz-değeriniz yükseliyor, maddi düzen oturuyor. Kendinizi daha güçlü, daha net ve daha kararlı hissedeceksiniz. Hayatınızda “ben artık hazırım” dediğiniz bir evre başlıyor.
İKİZLER: KARİYERDE NETLİK VE YÜKSELİŞ
İkizler için son yıllar profesyonel anlamda test niteliğindeydi. Planlar aksadı, hedefler değişti, belki de yönünüzü kaybettiniz.
Fakat bu süreç sizi olgunlaştırdı. Artık neyi istemediğinizi biliyorsunuz. 13 Şubat’tan sonra kariyer alanında fırsatlar hızlanabilir. Yeni projeler, görünürlük artışı ve net bir vizyon ön planda olacak. Başarı, artık daha bilinçli adımlarla geliyor.
YAY: DUYGUSAL ÖZGÜRLÜK
Yay burçları için son dönem içsel baskılarla geçti. Kendinizi kısıtlanmış, enerjiniz düşmüş hissediyor olabilirsiniz.
Satürn’ün Koç’a geçişiyle birlikte hareket alanınız genişliyor. Aşk, tutku ve yaratıcı enerji geri dönüyor. İçsel ağırlık hafiflerken hayat daha akışkan hale geliyor. Özgürlük hissi yeniden güç kazanıyor.
OĞLAK: EV, AİLE VE İÇSEL GÜVEN
Satürn sizin yönetici gezegeniniz olduğu için bu geçiş sizi doğrudan etkiliyor. Önümüzdeki dönemde ev, aile ve yerleşim konuları gündeme gelebilir.
Taşınma, ev değişikliği ya da aile içinde yeni bir düzen mümkün. Daha da önemlisi, psikolojik olarak kendinizi daha güvende hissedeceğiniz bir zemine geçiyorsunuz. İçsel sağlamlık artıyor.
KOVA: MADDİ ALANLARDA AÇILIM
Kovalar için finansal sıkışıklık dönemi geride kalıyor. Gelir artışı, yeni kazanç kapıları veya maddi rahatlama söz konusu olabilir.
Ancak bu süreçte iletişiminiz çok etkili olacak. Söylediklerinizin karşılığı hızlı gelebilir. Dürüstlük ve bilinçli ifade bu dönemin anahtarı.