Yeniçağ Gazetesi
13 Ocak 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat 13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

13 Ocak 2026 Salı günü televizyon ekranlarında izleyicileri hangi diziler, filmler ve programlar bekliyor? İşte, TV yayın akışı...

Haberi Paylaş
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 1

Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, her gün olduğu gibi bugün de “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 13 Ocak 2026 TV yayın akışı, ulusal kanallarda ekrana gelecek diziler, filmler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekiyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 13 Ocak Salı gününe ait güncel yayın akışı…

1 8
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 2

NOW TV

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

2 8
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 3

SHOW TV

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Rüya

3 8
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 4

STAR TV

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Şekerpare

22.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

4 8
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 5

TRT 1

06.30 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

5 8
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 6

TV8

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

6 8
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 7

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 ABİ

22.50 ABİ

7 8
13 Ocak 2026 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? - Resim: 8

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Doğulu

22.15 Doğulu

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro