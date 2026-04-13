YENİÇAĞ - 13 Nisan 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

ÖZGÜR ÖZEL'İN KILIÇDAROĞLU'NA BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ: CİNDORUK'UN CENAZESİNDE BUTLAN GÖLGESİ

TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu ile CHP lideri Özel tokalaşmadı. Diğer yandan Gürsel Tekin ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği sırada Özgür Özel’in bakışları dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL VE YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN İTTİFAK SİNYALİ

Ara seçim çağrısı kapsamında parti ziyaretlerini sürdüren CHP lideri Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. İki lider ortak basın toplantısında gazetecilerin ittifak sorusuna da yanıtladı.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASINDA SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSMİ GEÇTİ: BAŞKAN VE KAPLAN ARASINDA 'SORU' KRİZİ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasından müşteki sanık polis Şevket Demircan'a sorulan Süleyman Soylu sorusu dikkat çekti. ABK'nın sorusu yanıt bulmazken, Mahkeme Başkanı ve Kaplan arasında tartışma yaşandı. Sabah Gazetesi'nin Haber Müdürü Halit Turan'ın tanık olarak dinlenmesi talep edildi.

TRUMP ÖNCE PAPA'YI HEDEF ALDI, SONRA HZ. İSA OLDU(!)

Donald Trump, önce Papa'yı hedef aldı sonra Hz. İsa oldu. Papa 14. Leo'nun savaş karşıtı söylemleri konusunda çılgına dönen Trump, "ABD Başkanına karşı gelen bir Papa istemiyorum. Papa kendine çeki düzen versin" dedi. Ardından sosyal medya paylaşımı yapan Trump, kendini adeta Hz. İsa ilan etti.

PAPA VE TRUMP GERİLİMİ BÜYÜYOR: SENDEN KORKMUYORUM TRUMP

Papa 14. Leo, kendisine sert sözlerle yüklenen Trump'a yanıt verdi. Savaşa karşı ses yükseltmeye devam edeceğini söyleyen Papa, "Korkmuyorum" dedi.

İRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ RESTİ: OYUNA SOKMADIĞIMIZ KARTLARI OYNARIZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka tehdidine "savaş ilanı" diyerek yanıt verdi. Azizi, "Blöf yapmayı bırakın, yenilginizi kabul edin. Henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz" restinde bulundu.

İRAN MECLİS BAŞKANI GALİBAF’DAN ABD’YE ABLUKA TEPKİSİ: ŞU ANKİ BENZİN FİYATLARININ TADINI ÇIKARIN

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran limanlarını hedef alan deniz ablukası kararına sert sözlerle karşılık verdi. Galibaf, bu adımın küresel enerji piyasasında yeni dalgalanma yaratacağını savunarak, benzin fiyatlarının daha da yükseleceği uyarısında bulundu.

PETROL, ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM: MASADAN SONUÇ ÇIKMADI, PİYASALAR ATEŞ TOPU

ABD-İran arasında hafta sonu İslamabad'da yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ve kalıcı barış anlaşmasının sağlanamaması piyasaları hareketlendirdi. Altın elde ettiği yükselişin ardından tekrar çakıldı, petrol yeniden yükseldi. İşte gümüş, kripto ve dolarda son durum...

KREDİ KARTLARINDA İFLAS DALGASI: BANKALAR HAZIRLIĞA BAŞLADI

Adalet Bakanlığı ve BDDK verilerine göre icra dosya sayısı 9 yılda 8 milyon artarak 35 milyonu aşarken, takipteki kredi kartı borçları son bir yılda yüzde 94,1'lik rekor bir sıçrama gerçekleştirdi.

KARTLI HARCAMADA YENİ DÖNEM: GEÇİMDEN SONRA EN BÜYÜK PAY DEVLETE

Merkez Bankası verilerine göre kartlı harcamalar 7 trilyon TL’yi aşarken, vergi, prim ve harç ödemeleri hızla artarak market harcamalarının ardından ikinci sıraya yükseldi.

TRAFİK SİGORTASINDA 'HASAR REFORMU' DÖNEMİ: AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Trafik sigortasında değer kaybı tazminatı ve hasar tespitinde yaşanan uyuşmazlıkları sonlandıracak dev reform paketi devreye girdi. SEDDK Başkanı Davut Menteş, "Hasar danışmanı" adı altında yapıların vatandaşları yanlış yönlendirdiğini belirterek, "Çözülene kadar haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI

FİTCH UYARDI: KUR ŞOKU KAPIDA

Ve unutmayın geciken her kur hareketi, geldiğinde yıkıp geçer.

Kısaca artık kur şoku bir ihtimal değil, giderek yaklaşan bir gerçeklik.

Mesele bunun olup olmayacağı değil, ne zaman ve ne şiddette olacağı.

İlgililere duyurulur !!!

ARDA TURAN'IN MAÇI SIRASINDA HAVA SALDIRISI ALARMI

Ukrayna’da Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i LNZ Cherkasy deplasmanında savaş sirenleri çaldı ve hava saldırısı alarmıyla maç yarıda kaldı. İlk yarı 2-2 sona ererken ikinci yarının başlama saati kulüp tarafından açıklandı.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ? GALATASARAY - KOCAELİSPOR MAÇINDAKİ İKİ PENALTI VE GOLDEKİ OFSAYT BEKLENTİSİ İÇİN NOKTA YORUMLAR...

beIN Trio, Süper Lig'deki Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler, Kocaelispor'un attığı goldeki ofsayt tartışmalarını ve Galatasaray ile Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonları masaya yatırdı.

👀 Karaköy’de “yakışıklı mısırcı” bekleyişi tartışma konusu oldu

İstanbul Karaköy’de kadınların, sosyal medyada gördüğü “yakışıklı mısırcı”yı bulmak için 40 dakika boyunca aynı noktada beklediği anlar gündem oldu. O anları kayda alan video kısa sürede yayılırken, kullanıcılar olaya hem esprili hem de şaşkın yorumlar yaptı.

💥 Antalya’da korkutan anlar: Kamyondaki demirler araca saplandı

Antalya’da ani fren yapan bir kamyonun kasasındaki demir yükleri, arkasındaki araca doğru fırlayarak araca saplandı. Kazada büyük panik yaşanırken, olayın can kaybı olmadan atlatılması en büyük teselli oldu. Görüntüler, trafikte yük güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.