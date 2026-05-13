YENİÇAĞ - 13 Mayıs 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

TÜRK POLİSİ DÜĞMEYE BASTI: YASA DIŞI BAHİSE DEV OPERASYON... 2 BİN 800 BANKA HESABINA EL KONULDU

Yasa dışı bahiste Türk polisi düğmeye bastı. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli gözaltına alınırken tam 2 bin 800 banka hesabına geçici olarak el konuldu. Bu hesaplarda ise 8 milyar TL'nin üzerinde para tespit edildi.

CASUSLUK DAVASINDA 3. GÜN: ARA KARAR AÇIKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Hüseyin Gün, “casusluk” davasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklulukların devamına karar verildi.

ARIKAN'DAN AK PARTİ'YE TRANSFERLERE TEPKİ: "AK-MATİK' DETERJANI İLE BİR ROZET DEĞİŞİKLİĞİ İLE HER ŞEY TER TEMİZ OLUYOR"

AK Parti'ye transferleri sert eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısına "AK-MATİK" yazılı deterjan kutusu ile çıktı. Arıkan, "Bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor. Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez" dedi.

AK PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE REST GİBİ AÇIKLAMA: STATÜYE KAPIYI KAPATTILAR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a statü isteğine AKP'den kapıları kapatır tarzda bir yaklaşım geldi. AKP'li yetkililer, “Statü değil ama etkinliğini artırma, düşüncelerini paylaşma noktasında ortam sağlanabilir” dedi.

İSMAİL ARI HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu gazeteci İsmail arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ'CÜ KOMEDYEN ATALAY DEMİRCİ YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağı nedeniyle yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü 'komedyen' Atalay Demirci, yıllar süren firarının ardından yakalandı.

BANKADA ALTINI OLANLAR DİKKAT: O GÜN GELDİĞİNDE BÜYÜK BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞABİLİRSİNİZ

Güvenlik ve kolaylık nedeniyle bankada dijital altın hesaplarını tercih eden yatırımcılar, nakde dönüş ve fiziki teslimat noktalarında beklenmedik maliyetlerle karşılaşabilir. Uzmanlar, "kaydi altın" ile "fiziki altın" arasındaki farklara dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.

MÜSİAD BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR, MEHMET ŞİMŞEK'İ ÖVEREK EKONOMİYİ ELEŞTİRDİ

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, Ekonomim'in sorularını yanıtladı. Mehmet Şimşek ve politikalarından övgüyle bahseden Özdemir, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi. Şimşek'in politikalarının mutlak olduğunu belirtirken, "Elinde sihirli değnek yok, devlet eliyle bir şeyler yapılmalı" dedi.

YEMEK ÜCRETİNİN PRİMDEN MUAF OLMASI UYGULAMASINDA SGK SON NOKTAYI KOYDU

SGK, yemek kartlarında günlük sigorta prim istisna tutarını 158 TL’den 300 TL’ye çıkardı. 17 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olan yeni düzenlemeyle, işçinin yemek kartıyla yapacağı gıda alışverişleri de prim muafiyeti kapsamına alındı.

DERİN MHP’DE YENİ PERDE - Fatih Ergin

Tarih 14 Nisan 2026’ydı…

Bu köşede “Ankara sırları yeni başlıyor” başlık bir yazı kaleme almıştım…

O yazımda, MHP’li İzzet Ulvi Yönter’in Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmanın metnine Ayhan Bora Kaplan çetesi lehine yaptığı müdahalenin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan polis müdürlerinin akıbetini yazmıştım…

KÖRFEZ’DE YENİ DEPREM: “GİZLİ AKTÖR İRAN’I DOĞRUDAN VURDU” İDDİASI

Körfez’de taşlar yerinden oynuyor! Yıllardır "perde arkası aktör" olarak nitelendirilen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), İran topraklarındaki stratejik hedefleri doğrudan vurduğu iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

TRUMP’TAN YENİ HEDEF: VENEZUELA’YI ABD HARİTASINA EKLEDİ

Önceki açıklamalarında Kanada’yı 51, Grönland’ın 52, Venezuela’nın ise 53’üncü eyalet olabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin "51. eyaleti" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

BU KEZ NOROVİRÜS ALARMI: GEMİDE ÖLÜM SONRASI BİN 700 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Dünya Hantavirüs salgınını yakından takip ederken, Fransa'da bir gemide meydana gelen ölüm sonrası bin 700'den fazla yolcu karantinaya alındı.

TRUMP'IN 'ALTIN KUBBE'Sİ SERVET DEĞERİNDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Altın Kubbe" dediği savunma projesinin maliyetinin 1,2 trilyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

TORREİRA'YA YUMRUK ATAN SALDIRGANIN TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKTI: X PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU

Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya paylaşımları gündem olurken, oyuncunun eski sevgilisi Devrim Özkan ile kulüp çalışanına yönelik taciz iddiaları da ortaya çıktı.

REAL MADRİD’DE ARDA GÜLER RÜZGARI: MİLLİ YILDIZ BAŞARIYA DOYMUYOR

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’de gösterdiği başarılı performansın ardından nisan ayının futbolcusu seçildi. Genç oyuncu, özellikle Bayern Münih karşısında attığı gollerle dikkat çekerken sezon istatistikleriyle de öne çıktı.

📸Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in dansı sosyal medyada akıma dönüştü

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in birlikte yaptığı dans figürleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çiftin görüntülerinin yayılmasının ardından kullanıcılar aynı dansı taklit ederek video çekmeye başladı. Özellikle TikTok ve X’te yayılan videolar kısa sürede bir akıma dönüşürken, bazı kullanıcılar dansı eğlenceli buldu, bazıları ise esprili parodiler paylaştı.

👀Lucas Torreira’ya yumruklu saldırı iddiası gündem oldu

Lucas Torreira’ya yönelik yumruklu saldırı iddiası spor gündeminde geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve iddialar hızla yayılırken, taraftarlar futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. Yaşanan olay sonrası güvenlik önlemleri ve sporculara yönelik şiddet konusu yeniden tartışmaya açıldı.