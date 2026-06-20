Kaynak: DHA

Kentte 2023 yılında meydana gelen selden zarar görerek yıkılan Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun yerine yapılacak Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası'nın temeli, törenle atıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, binanın daha kaliteli ve etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Devletin vatandaşıyla buluştuğu mekanların modern ve işlevsel olması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın tüm hizmetlere tek merkezden ulaşabilmesi açısından bu yatırım son derece değerli” dedi.

'DEĞER KATACAK'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da eski cezaevi alanının kent hafızasında farklı duygular uyandırdığını belirterek, “Geçmişte cezaevi olarak kullanılan bu alanın bugün hizmet merkezine dönüşüyor olması yalnızca fiziki bir değişim değil, aynı zamanda güçlü bir dönüşümdür. Tamamlandığında vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasına katkı sağlayacak bu yatırımın Eyyübiye’ye ve Şanlıurfa’ya değer katacağına inanıyorum” diye konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise yaklaşık 60 yıldır ilçenin merkezinde bulunan cezaevinin kasvetli görüntüsüyle bölge halkını olumsuz etkilediğini belirterek, yerine yapılacak hizmet binasının Eyyübiye için önemli bir dönüşüm olacağını söyledi. Konuşmaların ardından Eyyübiye Belediyesi Hizmet Binası’nın temeli dualarla atıldı.

Öte yandan, cezaevinde 16 Haziran 2012’de çıkan olaylarda 13 mahkum yaşamını yitirmişti. Cezaevinin yerine belediye hizmet yapılacağını öğrenen bölge halkı da törene ilgi gösterdi.