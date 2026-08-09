Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan bir grup TürkNet abonesi, 28 Temmuz'dan bu yana internet hizmetinden yararlanamadıklarını iddia etti.

Aboneler, yaşanan arızanın günlerdir giderilmediğini ve şirketten sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin net bir bilgi alamadıklarını belirtti.

OTOMATİK YANIT ALDIKLARINI SÖYLEDİLER

Müşteriler, çağrı merkezini aradıklarında kendilerine yalnızca bölgede genel bir arıza bulunduğu bilgisinin verildiğini ifade etti.

İddiaya göre abonelere, "Arızanız devam etmekte olup çözüm için çalışmalar devam etmektedir." şeklinde otomatik yanıt iletilirken, sorunun ne zaman giderileceğine ilişkin herhangi bir tarih paylaşılmadı.

FATURA TEPKİSİ BÜYÜDÜ

İnternet hizmeti alamadıkları dönemin de faturaya yansıtıldığını öne süren aboneler, bu duruma tepki gösterdi.

Mağduriyet yaşayan müşterilerden biri, "Bu süre zarfında da vermedikleri hizmeti fatura olarak tarafımıza yansıttılar. Arızanın içeriği ve kapsamı konusunda hiçbir şekilde bilgi verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Bazı aboneler ise yeni abonelik hattına ulaşmanın mümkün olduğunu ancak mevcut müşterilerin yaşadığı arızalar konusunda doğrudan destek alamadıklarını iddia etti.

TÜRKNET'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bilgi almak isteyen T24'ün ulaştığı TürkNet, telefonda açıklama yapamayacağını belirterek müşteri hizmetleri e-posta adresine yönlendirdi.

Şirketin gönderdiği otomatik yanıtta, taleplerin Online İşlem Merkezi, mobil uygulama veya sesli yanıt sistemi üzerinden iletilmesi gerektiği ifade edilirken, gerekli durumlarda uzman ekiplerin abonelerle iletişime geçtiği ve çözülemeyen sorunlarda süreç boyunca bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Ancak 28 Temmuz'dan bu yana internet hizmeti alamadıklarını belirten aboneler, 13 gündür devam eden arızanın giderilmemesi ve bu sürece ait faturaların kesilmesine ilişkin net bir açıklama beklediklerini dile getirdi.