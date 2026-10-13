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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 13 Ekim Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İKTİDARA FON VURGUNU ÇAĞRISI: O LANET LİSTEYİ AÇIKLA

Özgür Özel, grup toplantısında konuştu. Karadeniz'de vurulan Türk gemileri konusunda iktidarın bir politikası olmadığını belirten Özel, "Fon soruşturmasında kapsamında mağduriyet oluşması istenmiyorsa o lanet listeyi açıklayın" dedi. Vekillerine "belgesi olan paylaşsın, arkanızdayım" mesajı verdi.

BAHÇELİ'DEN ORTAĞI AK PARTİ'YE FON ÇAĞRISI: 'DEVLET KURUMLARI ÇALANI, TALAN EDENİ KAMUOYUNA AÇIKLAMALI'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Özellikle fon soruşturmaları ve belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları üzerinden devlet kurumlarına ve hükümete şeffaflık çağrısı yaptı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini üçüncü turda 47 oy alan CHP'li Gülşah Yıldırım Genç kazandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TRANSFER TEPKİSİ: SIĞINACAKLARI TEK LİMAN AK PARTİ GENEL MERKEZİ

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına sert çıkarak "Hırsızlık ve yolsuzluk yapan belediye başkanlarının sığınacağı tek liman AK Parti Genel Merkezi. Gidenlerin rozet törenlerine bakınca, esir alınmış çaresiz bir yüz görüyorsunuz" dedi.

SİYASETTE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK ANKET: PARTİLERİN OY ORANLARINDA SÜRPRİZ SONUÇLAR

Terörsüz Türkiye, fon skandalı, erken veya baskın seçim söylentileri sokakta vatandaşın oy geçirgenliğini günden güne artırıyor. Değişen siyasi konjonktür, oyların partiler arası değişimine sebep oluyor.

CHP VE YENİ PARTİ ARASINDA 5 MİLYON DEPREMİ: ÖZGÜR ÖZEL'E 'PARA AKTARIMI' İDDİASI

CHP ile YENİ Parti arasında Meclis grubunun hesapları üzerinden başlayan tartışmada, imzaların kullanımına ve milyonlarca liralık aidat iadesine ilişkin iki ayrı iddia gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU İLE BAHÇELİ ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME: 15 DAKİKA SONRA İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mutlak Butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 dakika süren buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu, "İki arkadaş olarak görüştük" ifadelerini kullandı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLADI: 26 YILDA 1,1 TRİLYON DOLAR ÖDEDİK

Mehmet Şimşek, Ağustos 2026 dönemi ödemeler dengesi verilerini değerlendirirken, Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık geldiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI: CARİ DENGEDE SON 1 YILIN EN YÜKSEK FAZLASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla vererek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ve enerji hariç cari fazla 8 milyar 205 milyon dolar olurken yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

İHRACATTA MİKTAR DÜŞTÜ, İTHALATIN FATURASI KABARDI

İhracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 13,7 artış kaydetti.

ABDULLAH KİĞILI’DAN İKTİDARA ENFLASYON UYARISI: İNANIYOR MUSUNUZ?

Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından Kiğılı'nın kurucusu Abdullah Kiğılı, açıklanan yüzde 30'luk resmi enflasyon rakamlarına sert tepki gösterdi.

YENİÇAĞ DÜNYA

İSRAİL, HUSİLERE SALDIRMAK İÇİN SUUDİ ARABİSTAN’I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail’in, Yemen’deki Husilere karşı yürütülen çatışmalarda Suudi Arabistan’ı yanına çekmek için ABD üzerinden girişimde bulunduğu öne sürüldü. Riyad yönetiminin talebi kabul etmediği, İsrail’in Yemen’e yönelik olası askerî müdahalesinin de rafa kaldırıldığı bildirildi.

TRUMP’TAN ÇİN VE RUSYA PAYLAŞIMI: İRAN'A YARDIM EDİYORLAR MI?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım sağladığına inanmadığını belirtti. Trump, olası bir desteğin sınırlı kalacağını savunurken iki ülkenin bu konuda kayıplar yaşayabileceği uyarısında bulundu.

TEL AVİV’E GİDEN UÇAKTA BOMBA PANİĞİ

New York’tan Tel Aviv’e giden Delta Havayolları uçağı, Ben Gurion Havalimanı’na ulaştıktan sonra gelen bomba ihbarı üzerine güvenlik incelemesine alındı. Yolcular uçaktan çıkarıldı, aramalarda şüpheli bir bulguya ulaşılmadı.

KARADENİZ’DE GEMİLERE SALDIRI ÜSTÜNE SALDIRI: CEM GÜRDENİZ’DEN ‘KONVOY’ ÖNERİSİ

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Karadeniz’de ticaret gemilerine yönelik saldırıların ardından Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan’ın ortak bir refakat mekanizması kurmasını önerdi. Gürdeniz, deniz ticaretinin güvenliğinin Montrö rejimi çerçevesinde sağlanması gerektiğini belirtti.

YENİÇAĞ SPOR

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, ikinci hafta maçında Barcelona’yı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTHONY TAYLOR POZİSYONLARI TEK TEK AÇIKLADI: SÜPER LİG'DE O KURAL DEĞİŞTİ

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig'de tartışma yaratan hakem kararlarını değerlendirdi. Taylor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarındaki kritik pozisyonlara ilişkin görüşlerini paylaşırken kural talimatında önemli bir değişikliğe gidildiği açıklandı.

LALE CANDER'DEN HACIOSMANOĞLU'NA VERYANSIN: TFF AİLE ŞİRKETİ DEĞİL, 30 OY ALAMAZ

TFF Yönetim Kurulu’ndan istifa eden Lale Cander, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimini nepotizm, liyakatsizlik ve muhalefeti susturmakla suçladı. Kendisine verilen cezaya tepki gösteren Cander, “TFF aile şirketi değildir. Sandık kurulsa 30 oy bile alamazlar” diyerek tepki gösterdi.

TFF'NİN GÜNDEMİNDE YİNE BİR İTALYAN: CALZONA İDDİASI

A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışı sürerken gündeme sürpriz bir aday geldi. Son olarak Napoli’yi çalıştıran Francesco Calzona’nın Türkiye Futbol Federasyonuna önerildiği öne sürüldü.

TRABZONSPOR ÇAĞRI YAPMIŞTI: DERBİDE YASAK KALDIRILDI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde deplasman tribünü yasağının kaldırıldığı ve siyah beyazlı taraftarların maça alınacağı belirtildi.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: "GÜNÜN SÖZÜ: TALAN ÇÖZÜLMEDEN, YENİ ANAYASA’YA KİM İNANIR?"

Fon krizinin siyasal ve sosyal hasarı kime fatura edilecek? Sorumlu gazeteciler ve politikacılar ile AKP’nin geleceğinden endişe duyanlar, bu soruya cevap arıyor...