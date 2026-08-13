YENİÇAĞ – 13 Ağustos Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

SÜLEYMANCILARA OPERASYON: TARİKAT LİDERİ ALİHAN KURİŞ DAHİL 49 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Süleymancılar tarikatının lideri Alihan Kuriş'e yönelik operasyon başlattı. Kuriş dahil 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş ve 29 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin firari olduğu tespit edildi. 10 kişi hakkında yakalama işlemleri devam ediyor.

Süleymancılara operasyon: Tarikat lideri Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararıSüleymancılara operasyon: Tarikat lideri Alihan Kuriş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararıGündem

ÖZGÜR ÖZEL'E GÜVEN BIÇAK SIRTI: FATİH ALTAYLI SON ARAŞTIRMA VERİLERİNİ PAYLAŞTI, ORAN ŞAŞIRTTI

Gazeteci Fatih Altaylı, An-kar araştırmanın son anket verilerini paylaştığı yazısında Özgür Özel'e ilişkin ilginç bir veri paylaştı. Altaylı "Ne yalan söyleyeyim, son günlerde yapılan tüm araştırmalara şüphe ile bakar oldum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e güven bıçak sırtı: Fatih Altaylı son araştırma verilerini paylaştı, oran şaşırttıÖzgür Özel'e güven bıçak sırtı: Fatih Altaylı son araştırma verilerini paylaştı, oran şaşırttıGündem

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YENİ PARTİ VE CHP'YE ÇERÇEVE YASA TEPKİSİ: SİZ NEREDE MUHALEFET YAPIYORSUNUZ?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, YENİ Parti ve CHP'yi adeta yaylım ateşine tuttu. Özdağ YENİ Parti ve CHP'nin PKK'lılara af çıkarıp siyasete girme yolunu açan çerçeve yasaya destek vermesine tepki gösterdi, "Siz nasıl Atatürkçüsünüz" dedi.

Ümit Özdağ'dan YENİ Parti ve CHP'ye çerçeve yasa tepkisi: Siz nerede muhalefet yapıyorsunuz?Ümit Özdağ'dan YENİ Parti ve CHP'ye çerçeve yasa tepkisi: Siz nerede muhalefet yapıyorsunuz?Gündem

HSK'DAN KRİTİK DİNLEME KARARI: TEK HAKİM KARAR VERECEK

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı yargı çevrelerinde tartışma yarattı. Telefon dinleme, HTS kaydı, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla kamera kaydı, fiziki takip ile yayın içeriğinin kaldırılması veya erişimin engellenmesine tek hâkimin karar verebileceği belirtildi.

HSK'dan kritik dinleme kararı: Tek hakim karar verecekHSK'dan kritik dinleme kararı: Tek hakim karar verecekGündem

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI AÇIKLANDI: İŞTE LİSTEDE TÜRKİYE’NİN SIRASI

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye değişirken, Türkiye yerli savunma hamleleriyle 2026'nın en güçlü orduları listesinde yükselme kaydetti.

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırasıDünyanın en güçlü orduları açıklandı: İşte listede Türkiye’nin sırasıGündem

MİRAS PAYLAŞIMINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK: UZMAN İSİM TEK TEK ANLATTI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi, İcra İflas Kanunu’nun 114. maddesinde yapılan düzenlemeyle miras kalan gayrimenkullerin satış usulünü baştan aşağı değiştirdi.

Miras paylaşımında köklü değişiklik: Uzman isim tek tek anlattıMiras paylaşımında köklü değişiklik: Uzman isim tek tek anlattıGündem

EKONOMİ

TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI: ZİRVEDEKİ İSİM YİNE SELÇUK BAYRAKTAR

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı. Listede Selçuk Bayraktar zirvedeki, yerini korudu.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı: Zirvedeki isim yine Selçuk BayraktarTürkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı: Zirvedeki isim yine Selçuk BayraktarEkonomi

MERKEZ BANKASI YILIN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltti. Banka, 2027 için yüzde 15, 2028 için yüzde 9 olan ara hedeflerini ise korudu.

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladıMerkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladıEkonomi

DEV İNGİLİZ KURUMU RAKAM VERDİ: ALTININ 2027’YE GİRECEĞİ ORTALAMA SEVİYE AÇIKLANDI

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) araştırması, spot altın ons fiyatının 2026 sonunda geleceği rakamla ilgili tahminde bulundu. Uzmanların yıl sonu tahmin ortalaması yükseldi.

Dev İngiliz kurumu rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği ortalama seviye açıklandıDev İngiliz kurumu rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği ortalama seviye açıklandıDünya

DÜNYA

İRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI: “YANLIŞ HESAP YAPMAYIN”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin istihbarat yanılgıları nedeniyle uzun süredir hatalı adımlar attığını belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda benzer bir stratejik hata yapılmaması gerektiği yönünde uyardı.

İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı: “Yanlış hesap yapmayın”İran'dan ABD'ye Hürmüz Boğazı uyarısı: “Yanlış hesap yapmayın”Dünya

5 BİN ASKER İSYANDA: ABD UÇAK GEMİSİNDE 250 GÜNDÜR KARAYA ÇIKAMIYOR

USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaklaşık 5 bin kişilik mürettebatın ruh sağlığı ve yaşam koşullarına ilişkin endişeler büyüyor. ABD uçak gemisinde 250 gündür 5 bin asker karaya çıkamıyor.

5 bin asker isyanda: ABD uçak gemisinde 250 gündür karaya çıkamıyor5 bin asker isyanda: ABD uçak gemisinde 250 gündür karaya çıkamıyorDünya

IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ: 1 EKİM İTİBARIYLA IRAK’TA YABANCI ASKER KALMAYACAK

Irak Başbakanı Ali Faleh ez-Zeydi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Charles Brad Cooper ile görüşmesinde, Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki askeri misyonunun sona erdirilmesi ve güçlerinin ülkeden ayrılması için 30 Eylül'ün kesin ve nihai tarih olduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Zeydi: 1 Ekim itibarıyla Irak’ta yabancı asker kalmayacakIrak Başbakanı Zeydi: 1 Ekim itibarıyla Irak’ta yabancı asker kalmayacakDünya

SPOR

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON BAŞLIYOR: İLK DÜDÜK RAMS PARK'TA ÇALACAK

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun perdesi yarın oynanacak tek karşılaşmayla açılacak.

Süper Lig'de yeni sezon başlıyor: İlk düdük RAMS Park'ta çalacakSüper Lig'de yeni sezon başlıyor: İlk düdük RAMS Park'ta çalacakSpor

DÖRT BÜYÜKLERİN MİLYARLIK GELİR TABLOSU ORTAYA ÇIKTI: ZİRVENİN SAHİBİ...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Haziran 2025-Mayıs 2026 dönemini kapsayan hesaplamalarında toplam gelirleri 45,4 milyar liraya yükseldi.

Dört büyüklerin milyarlık gelir tablosu ortaya çıktı: Zirvenin sahibi...Dört büyüklerin milyarlık gelir tablosu ortaya çıktı: Zirvenin sahibi...Spor

GALATASARAY'DA VİCTOR OSİMHEN VE BARIŞ ALPER YILMAZ KARARI

Galatasaray taraftarlarının heyecanla takip ettiği Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz’ın akıbeti netlik kazandı. Avrupa kulüplerinin listesinde yer alan iki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp idarecileri son kararını verdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kararıGalatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kararıSpor

YAZAR

ARSLAN BULUT: SÜRECİN İÇ VE DIŞ AYAKLARI

Trump, Orta Doğu’da merkez ülke rolünü oynasın diye Türkiye yönetimini destekliyor. ABD’nin desteklediği terör örgütünün ise bu “çerçeve”de siyasallaşması için önce meşrulaşması gerekiyor. Bu sebeple Suna Kepoğlu Ataman’ın “Trump’tan da Allah razı olsun” demesi beklenir... Projenin asıl sahibi ABD değil mi?

Sürecin iç ve dış ayaklarıSürecin iç ve dış ayaklarıGündem