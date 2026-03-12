Van, Bitlis ve Muş'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı bilgisi edinildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin olarak sosyal medyada bir video paylaştı. Belediyenin ilgili paylaşımı şöyle:

MUŞ: 45 KÖY YOLU KAPANDI

Kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. İl genelinde kardan dolayı 45 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolları açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda mahsur kalan bir araçtaki vatandaşları da kurtardı.

BİTLİS: 29 KÖYE ULAŞILAMIYOR

Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsalda 29 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

ERZURUM VE KARS'TA 14 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 11 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



